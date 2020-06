Romolo ist bereit: Eröffnung von neuem Ristorante im Waitzinger Bräu rückt näher

Eigentlich wollte Romolo Marchetti sein neues Ristorante im Waitzinger Bräu in Miesbach schon im Mai eröffnen. Doch jetzt ist alles vorbereitet - und bald geht‘s los.

Miesbach – Es wird ein Start mit angezogener Handbremse. Wegen geltender Corona-Abstandsregeln darf auch Romolo Marchetti in seinem neuen Ristorante im Waitzinger Bräu in Miesbach nicht alle Plätze belegen. Das allerdings stört den Wirt ganz und gar nicht. „So kann sich alles in Ruhe einlaufen“, sagt der Italiener, der nach neun Jahren in Schaftlach am Stadtplatz im Herzen der Kreisstadt Fuß fassen will (wir berichteten). Ob das gelingt, entscheide sich in den ersten Wochen, betont Marchetti. „Da muss alles gut klappen“, weiß der erfahrene Gastronom. Wer von Anfang an nur aufs „Kassieren“ aus sei, mache keinen Stich.

+ Noch herrscht Leere im Biergarten hinter dem Waitzinger Bräu. Schon bald soll hier Leben einkehren. © Andreas Leder Eigentlich wollte der 64-Jährige schon im Mai die Miesbacher mit Pizza und Pasta bekochen. Doch die Auswirkungen des Coronavirus würfelten seinen Zeitplan gehörig durcheinander. Nun aber ist alles geregelt. „Ich warte nur noch auf die Genehmigung des Landratsamts“, sagt Marchetti. Spätestens Mitte Juli will er sein Ristorante öffnen – am liebsten bei schönem Sommerwetter. „Wir haben einen großen Biergarten mit schattigen Kastanien.“

Doch auch im Innenraum des Waitzinger sollen sich die Gäste wohlfühlen. Hier hat Marchetti zusammen mit Eigentümer Korbinian Kohler behutsam Hand angelegt, um das eher spartanische Gewölbe mit den dunklen, harten Holzbänken in ein warmes, südländisches Lokal zu verwandeln. „Vorher war es wie ein Bräustüberl“, meint Marchetti und lacht. Jetzt verbreiten gemütliche Polster und freundliche Farben eine einladende Atmosphäre. Auch die Tische, Schränke und natürlich die traditionelle Weinpresse aus dem Da Romolo in Schaftlach haben ihren Platz gefunden. Allenfalls kosmetische Reparaturen waren in der Küche notwendig, berichtet Marchetti. Runderneuert seien hingegen die Toiletten.

Trotz der Verzögerung ist der Wirt guter Dinge, dass sein Umzug nach Miesbach von Erfolg gekrönt sein wird. Viel mehr zugesetzt habe ihm die unsichere Zukunft in Schaftlach. Wie berichtet, haben die Eigentümer seines dortigen Lokals den Abriss des Hauses beantragt.

Mit Kohler hingegen ist Marchetti sehr zufrieden. So sei ihm dieser wegen der späteren Eröffnung auch mit der Pacht entgegengekommen. „Er ist sehr kulant“, sagt der 64-Jährige. Diese positive Stimmung will er nun zusammen mit seinem bereits eingespielten Team aus Schaftlach an die Gäste weitergeben. Und – sobald es die Pandemie-Auflagen zulassen – alle Bremsen lösen und richtig Gas geben in seinem Ristorante.

