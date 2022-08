Miesbach: Fahrraddiebstahl am Kulinarischen Abend

Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben beim Kulinarischen Abend am Mittwoch in Miesbach das Fahrrad eines 13-jährigen Haushamers gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Miesbach - Unbekannte haben beim Kulinarischen Abend am Mittwoch in Miesbach das Fahrrad eines 13-jährigen Haushamers gestohlen. Laut Polizei hatte der Bub sein schwarzes Mountainbike der Marke Stevens gegen 16 Uhr an einem Zaun in der Kirchgasse abgestellt, bevor er mit seiner Mutter (46) und der Familie den Kulinarischen Abend besuchte. Als die Familie gegen 20 Uhr nach Hause gehen wollte, bemerkte sie, dass Diebe das Mountainbike gestohlen hatten. Ob der 13-Jährige sein Fahrrad durch ein Schloss gesichert hatte ist noch nicht geklärt. Das Mountainbike hat einen geschätzten Wert von 600 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Miesbach unter 08025-2990 zu melden.

