Miesbach: Familien zeigen ihr Werk - Blumen fürs Auge, Gemüse für die Küche

Von: Christine Merk

Hanggarten in Blütenpracht: Claudia und Peter Schlemmer aus Wörnsmühl lieben nicht nur Blumen. Zwischen den Stauden an ihrem Terrassengarten wachsen Obst und Gemüse. © Thomas Plettenberg

An der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ beteiligen sich im Raum Miesbach unter anderem Claudia und Peter Schlemmer aus Wörnsmühl.

Miesbach – Ein Garten in Hanglage hat seinen eigenen Reiz. Peter und Claudia Schlemmer aus Wörnsmühl haben etwas ganz Besonderes daraus gemacht und laden am Tag der offenen Gartentür am Sonntag, 11. Juni, von 10 bis 17 Uhr zum Besuch ein. Auf mehreren Terrassen haben die Schlemmers Stauden gesetzt, die gerade in voller Blüte stehen. Dazwischen wachsen Obst und Gemüse, und sogar Hühner genießen hier ihren Auslauf. Zum Garten gehört außerdem eine prächtige Wildblumenwiese. Ein Pavillon und Gartenbögen sorgen für ästhetische Elemente – hier kann man sich richtig wohlfühlen. Das Haus der Schlemmers liegt in Wörnsmühl, gleich neben dem Feuerwehrhaus (Parkplätze außerhalb der Halteverbotszonen vorhanden).

Familie Klaus in Schliersee dabei

Eine bunte Blütenpracht bietet auch der Garten der Familie Klaus in Schliersee (Klosterweg 1). Das kleine Paradies verbirgt sich hinter einer Fichtenhecke. Wer dahinter schaut, findet gepflegte Stauden und Blütensträucher wie Flieder und verschiedene Hortensiensorten – gerade jetzt ein farbenprächtiger Hingucker. Wer die Familie Klaus besuchen will, kann im Klosterweg und der Miesbacher Straße parken. Zum Tag der offenen Gartentür laden im Kreis Miesbach sieben Familien in ihr kleines Paradies ein. Alle Adressen sowie offene Gärten in den Nachbarlandkreisen inklusive hilfreicher Infos unter www.tag-der-offenen-gartentuer-oberbayern.de. cmh

Im Raum Tegernsee beteiligt sich an der Aktion Thomas Klotz, Vorsitzender des Bezirksimkervereins.

Im Raum Holzkirchen sind vier Familien dabei: Sie zeigen ihre Gärten Interessierten.