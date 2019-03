Frühjahrsaufschwung: Arbeitslosenquote auf Rekordtief

Der Frühlingswind beschert dem Arbeitsmarkt im Landkreis Miesbach tüchtig Auftrieb. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote im März von 2,7 auf 2,4 Prozent gesunken.

Landkreis - 1328 Bürger sind derzeit im Landkreis auf Jobsuche. Ein Rekordtief, teilt die Agentur für Arbeit in Rosenheim mit. Im März 2018 lag die Quote noch bei 2,8 Prozent.

„Unsere Region boomt und zeigt – beflügelt durch das schöne Wetter und die gute Baukonjunktur – weiterhin eine starke Dynamik am Arbeitsmarkt“, sagt Agenturleiterin Nicole Cujai. Vor allem im Bau- und Gartengewerbe hätten viele „Wiedereinsteller“ ihre Tätigkeit aufgenommen. Spätestens in den Osterferien dürfte dies auch im Hotel- und Gaststättenbereich der Fall sein.

Aktuell kümmert sich die Agentur für Arbeit in Holzkirchen um 954 Arbeitslose, beim Jobcenter des Landkreises sind 374 Empfänger des Arbeitslosengeld II gemeldet. Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Rosenheimer Agentur lag die Arbeitslosenquote im März bei 2,5 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt handelt es sich also um 7574 Personen.

sg