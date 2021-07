Freie Fahrt für Miesbachs Senioren

„Bitte einsteigen!“: Mit der Seniorenkarte fahren Bürger ab 65 Jahren mit Hauptwohnsitz in Miesbach kostenlos Bus.

Öffentlicher Nahverkehr

Von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Miesbach – Seit Anfang Juli haben auch Miesbacher Senioren die Möglichkeit, im Tarifgebiet „Oberland“ der RVO kostenlos Bus zu fahren:

Der Stadtrat hatte Mitte März auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, ein Seniorenticket für Bürger ab 65 Jahren einzuführen – mit Wirkung zum 1. Juli. Der Vertrag mit der RVO GmbH läuft vorerst bis 30. Juni 2022.

„Das Ticket wird gut angenommen“, sagt Karin Priller vom Renten- und Sozialamt der Stadt. 219 Karten hat sie seit dem 28. Juni ausgegeben – anspruchsberechtigt sind 2400 Miesbacher.

Im Juni hatte die Verwaltung den Berechtigten den Antrag auf die Seniorenkarte samt Informationen – unter anderem zu den Linien – zugeschickt. „Wer 65 und älter ist, aber keinen Brief bekommen hat, soll sich nicht scheuen, auf uns zuzukommen“, sagt Priller. Es sei möglich, dass Berechtigte durchs System gerutscht seien.

Dass die Angst vor einer Corona-Infektion im öffentlichen Nahverkehr eine gewisse Zurückhaltung bei der Antragsstellung zur Folge haben könnte, glaubt Priller nicht. „Die Zielgruppe ist weitgehend durchgeimpft. Außerdem herrscht weiter Maskenpflicht, die Busse verfügen über Lüftungsanlagen.“ Sie hat im Gegenteil die Erfahrung gemacht, dass die Angeschriebenen sich sehr über das Angebot freuen. „Die Stadt schafft damit die Möglichkeit, sich umweltfreundlich fortzubewegen“, sagt Priller. Vielleicht sei das kostenlose Ticket ein Anreiz, das Auto öfter stehen zu lassen und auch mit dem Bus zum Wandern zu fahren. Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) sei es daher ein Anliegen gewesen, die Seniorenkarte einzuführen.

Die Seniorenkarte ist von Montag bis Freitag ab 8 Uhr bis Betriebsende, an Wochenenden und Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember ab Betriebsbeginn gültig. Wer über den Geltungsbereich hinausfahren will, muss einen Anschlussfahrschein lösen.

Wie berichtet, haben bereits Gmund, Bad Wiessee, Rottach-Egern und Tegernsee die Seniorenkarte.

