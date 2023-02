Miesbach: Rund 120 Menschen gedenken der Ukraine - „Ereignis, das uns bis heute erschüttert“

Geflüchtete erzählt ihre Geschichte

Von Jonas Napiletzki schließen

Ein Jahr nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine kamen gut 120 Menschen in Miesbach zusammen, um der schrecklichen Ereignisse und der Opfer zu gedenken.

Miesbach – In jener Sekunde, in der Integrationsbeauftragter Max Niedermeier an den „fürchterlichen Tag vor einem Jahr“ erinnerte, an dem Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine begann, setzte vor dem Miesbacher Rathaus tröpfelnder Regen ein. Die gut 120 Gäste, zu denen auch Geflüchtete aus der Ukraine gehörten, gedachten stillschweigend ihrer Mitmenschen und lauschten den Worten Niedermeiers, denen des Miesbacher Bürgermeisters Gerhard Braunmiller und denen des Landrats Olaf von Löwis. Dazu eingeladen hatte Niedermeier gemeinsam mit Integrationsreferentin Inge Jooß, der Kreisgruppe von Amnesty International, der Volkshochschule Oberland, dem Kreisbildungswerk und dem Verein Pia mit Netzwerk Integration.

Stimmungsvoll eingerahmt wurden die Reden von Bohdana Artemenko mit einem besonderen Instrument: Die junge Ukrainerin hatte bei ihrer Flucht aus Kiew eine Bandura mitgebracht. Das zarte Saiteninstrument ließ die Gedanken wohl vieler Besucher weit weg vom Rathausplatz schweifen; hin zu den Ukrainern und ihren Angehörigen, die auch Braunmiller besonders hervorhob. „Niemand konnte sich eine solche Katastrophe vorstellen“, sagte der Bürgermeister. Und doch sei der Frieden, der bisher als selbstverständlich wahrgenommen worden sei, plötzlich nicht mehr so selbstverständlich. „Er ist ein Privileg.“

Geflüchtete aus Odessa schildert ihren Verlust

Eine derer, die den Frieden in ihrer Heimat verloren hat, schilderte ihre Erlebnisse eindrücklich am Mikrofon. Yuliia Usikova aus Odessa erinnerte in deutscher Sprache – für die ukrainischen Gäste übersetzt von der Haushamerin Iryna Titov – an den Morgen des 24. Februar 2022. „Ich wachte durch schreckliche Explosionen auf.“ Sie stammten von einem Militärflugplatz nahe ihres Hauses – „dort flogen die Raketen“. Usikova verließ ihre Familie, ihren Mann, ihre Eltern, ihre Großmutter. „Mein ganzes Leben passt in einen Rucksack.“ Zu Fuß trat Usikova ihre Flucht über die Grenze Moldawiens an, sah die Angst und Panik der Menschen und kam drei Tage später mit einem Bus in Frankfurt an. „Während meiner Fahrt wurde ein Teil des Hauses meiner Großmutter, die in meiner Heimatstadt Izyum lebt, durch Raketen zerstört.“ Yuliia Usikova kam bei ihrem Cousin in Schliersee unter, lernt seitdem Deutsch – und träumt davon, in ihrem Beruf als Fotografin arbeiten zu können. Aktuell seien ihre Arbeiten in der Vitalwelt in Schliersee ausgestellt.

Ökumenisches Friedensgebet im Anschluss

Bevor es weiter zu einem ökumenischen Friedensgebet in die Stadtpfarrkirche ging, versicherte auch Landrat Olaf von Löwis (CSU): „Unsere volle Solidarität gilt den Ukrainern und ihrem Schicksal“. Den russischen Überfall nannte er „ein Ereignis, das uns erschüttert hat und bis heute erschüttert“. Die Folgen seien sehr bald auch im Kreis Miesbach angekommen, in dem heute etwa 2000 Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern leben.

Zum Rathausplatz gekommen war auch ein kleines Grüppchen, das dem an sich unpolitischen Gedenken mit Schildern gegen Waffenlieferungen doch eine politische Note verlieh. Das bekam nach dem eigentlichen Ende auch der Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan zu spüren, den zwei Frauen aus dieser Gruppe in eine fast schon hitzige Diskussion verwickelten. Der Politiker musste dann doch zu einem friedlicheren Tonfall mahnen.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.