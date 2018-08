Gefährliches Spiel: Jugendliche lassen Ast auf fahrendes Auto krachen - mit Folgen

Mit einem großen Ast haben Jugendliche auf einer Miesbacher Straße gespielt. Als eine 19-jährige Irschenbergerin vorbeifuhr, haben sie die Kontrolle über ihr „Spielzeug“ verloren.

Miesbach - Die Polizei Miesbach berichtet: In der Nacht vom Montag, den 20.08.2018, gegen 22:30 Uhr, befuhr eine 19-jährige Irschenbergerin, mit ihrem VW Polo, den Lindenplatz in Miesbach, in Richtung Kreuzberg.

Dort spielten gemäß ihren Angaben zwei Jugendliche mit einem großen, schweren Ast, unmittelbar auf der Straße „Fangen“. Sie ließen ein Ende des mehrere Meter langen Astes auf der Straße ruhen und warfen sich das andere Ende gegenseitig zu.

2500 Euro Schaden - Jugendliche sind geflüchtet

Als die Irschenbergerin mit ihrem Pkw vorbeifuhr, verloren die Jugendlichen die Kontrolle über ihr „Spielzeug“ und der Ast schlug auf der Motorhaube des Polo auf. Hierbei wurde der Pkw erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 2500 Euro.

Die Jugendlichen flüchteten zu Fuß vom Ort des Geschehens und die Geschädigte erstattete erst am folgenden Tag Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei Miesbach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung über die Identität der Jugendlichen unter 08025/2990. Außerdem wird hiermit an die Jugendlichen und deren Eltern appelliert, sich freiwillig bei der Polizei in Miesbach zu melden, um den Schadensersatz voranzutreiben.

