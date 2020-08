Miesbach: Polizei sucht weiter nach gestohlener Urne

Die Familie von Wilhelm Ellmann kann noch nicht aufatmen. Die Urne mit der Asche des 86-Jährigen bleibt verschwunden. Der Bestatter will helfen.

Update 28. August: Polizei sucht weiter nach gestohlener Urne

Miesbach – Von der vor zwei Wochen in Miesbach verschwundenen Urne fehlt noch immer jede Spur. Es werde weiter ermittelt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II am Donnerstag.

Die Urne mit der Asche von Willhelm Ellmann war wie berichtet aus der Aussegnungshalle am Waldfriedhof gestohlen worden, während die Trauergemeinde in der Stadtpfarrkirche am Abschiedsgottesdienst teilnahm. Als die Angehörigen zum Friedhof zurückkehrten, war das Gefäß nicht mehr an seinem Platz.

Die Tat muss sich nach den Aussagen von Zeugen binnen zehn Minuten ereignet haben. Es gab aber keinerlei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet hätten. Auf einen ausgehängten Zettel wurden Friedhofsbesucher zur Mithilfe aufgerufen. Die Familie appellierte außerdem an den Dieb, die Urne zurückzubringen. „Die Urne kann jederzeit anonym in der Aussegnungshalle abgestellt werden“, stand dort. Das Bestattungsinstitut versicherte, dass der Raum nicht überwacht werde.

Unter einer Handynummer könne auch mitgeteilt werden, wo sich die Urne befinde. Die Aufrufe brachten aber nicht den erhofften Erfolg. Die Polizei in Miesbach ermittelt weiter.

Originalartikel vom 17. August: Gestohlene Urne bleibt verschwunden

Miesbach – Am Donnerstag wurde aus der Aussegnungshalle am Miesbacher Waldfriedhof die Urne gestohlen. Vom Täter fehlt jede Spur. Ein Aufruf hat keinen Erfolg gebracht.

Darauf nämlich ruht die Hoffnung der Familie: Dass der Dieb ein Einsehen hat und die Urne zurückbringt oder auch an einem anderen Ort abstellt und Bescheid gibt. Matthias Rauffer, dessen Bestattungsinstitut mit der Beerdigung beauftragt war, kann die Verzweiflung der Familie verstehen, nicht zu wissen, wo die Asche geblieben ist. „Wenn der Täter merkt, was er angerichtet hat, kann er die Urne jederzeit zurückbringen“, erklärt er.

Die Aussegnungshalle am Waldfriedhof stehe dafür nun rund um die Uhr offen. Das Bestattungsinstitut habe dort einen Ständer platziert, in dem die Urne abgestellt werden könnte. Rauffer verspricht, dass der Raum nicht videoüberwacht ist. Es gehe der Familie nicht um eine Bestrafung, sondern einfach darum, die Asche wieder zu bekommen.

Für die Tat hat Rauffer indes keine Erklärung. Am ehesten kann er sich noch vorstellen, dass jemand dem Verstorbenen versprochen hat, die Asche an einen bestimmten Ort zu bringen. Den Zeitpunkt für die Tat müsse der Dieb fast schon abgepasst haben, vermutet Rauffer. Denn zehn Minuten vor Beginn der Trauerfeier in der Stadtpfarrkirche war die Urne noch da, fünf Minuten später, als sich die Trauergäste auf den Weg zur Kirche gemacht hatten und einer seiner Mitarbeiter bei der Aussegnungshalle eintraf, war sie verschwunden. Rauffer, der sofort telefonisch benachrichtigt wurde, hoffte erst noch, dass die Familie die Urne mit zur Kirche genommen habe. Parallel informierte er die Polizei. Die ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe.