Gratis-WLAN über Straßenlaternen

Von: Dieter Dorby

Freies Internet am Bahnhof: Die Stadtverwaltung eruiert Möglichkeiten, über ein Förderprogramm Wlan-Hotspots einzurichtenl. © Thomas Plettenberg

Gibt‘s Gratis-Internet via Smartphone bald auch in Miesbach? Die Stadt prüft Möglichkeiten, dies über ein neues Förderprogramm zu ermöglichen.

Miesbach – Mit dem Handy hat man zumindest digital die ganze Welt in der Tasche. Unmengen an Informationen lassen sich abrufen, doch unterwegs muss manch einer auf die Download-Bremse drücken, um sein Datenvolumen nicht zu überschreiten. Zumindest an stark frequentierten Punkten lässt sich jedoch mithilfe des Freistaats Bayern Abhilfe schaffen: mit dem Bayern-WLAN. Diese Initiative des Staatsministeriums für Finanzen und Heimat fördert das Schaffen sogenannter Hotspots via Straßenlaternen. Auch in Miesbach wird über die Teilnahme daran nachgedacht.

Bis zu 10 000 Euro Förderung ist drin

Den entsprechenden Antrag dazu stellte Aline Brunner (FWG) in der jüngsten Sitzung. „Das Projekt läuft in Kooperation mit dem Mobilfunkbetreiber Vodafone Deutschland und wird mit bis zu 10 000 Euro gefördert“, erläuterte sie dem Plenum. Ab Januar 2022 könnten sich interessierte Kommunen zudem mit Fragen rund um die Installation an den Stromnetzbetreiber Bayernwerk wenden. Das Unternehmen würde dann bei der Standortauswahl unterstützen sowie die technische Montage und die Behebung von Störungen übernehmen. Die Netzanbindung erfolge über LTE (4G) und ermögliche eine drahtlose Internet-Verbindung in einem Radius von etwa 50 Metern um die Brennstelle. Der Hotspot heiße dann @bay ernwlan.

Für BRB-Gäste und Schüler wäre das Angebot am Bahnhof sicher interessant

Brunner betonte, dass es an den richtigen Stellen ein wichtiger Service sein könne – zum Beispiel am Bahnhof: „Ankommende Besucher können sich dort dann einloggen und sich über Wege und Gastronomie informieren.“ Auch für wartende Schüler sei dies ein interessantes Angebot.

Bislang gibt es in Miesbach zwei Plätze mit WLAN-Empfang: an der Bücherei und im Freibad. Insgesamt sei es auch positiv, wenn deren Zahl steige, denn so würden sich die Ansammlungen besser verteilen und nicht auf wenige Orte konzentrieren.

Stadträte befürworten Prüfung

Während Stefan Griesbeck (CSU) nicht nur eine LTE-Punkt-Lösung, sondern auch Glasfaseranschlüsse mitfördern lassen würde, verwies Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) darauf, dass es auch um digitale Gleichberechtigung gehe, die Miesbach als zukunftsorientierte Kreisstadt auf diese Weise fördern könnte. Sie selbst nutze solche Hotspots auch gerne und unterstütze Brunners Prüfantrag. Verena Schlier (CSU) bekundete ebenfalls ihre „absolute Befürwortung“. Social Media sei ja bekanntlich etwas schneller als das öffentliche Informationssystem der Bahn. Manfred Burger (Grüne) mahnte jedoch, in die inhaltliche Diskussion erst einzusteigen, wenn die Kosten für die Stadt im Rahmen von Bayern-WLAN vorliegen.

Brunners Antrag, die Möglichkeiten des Programms sowie die etwaigen Kosten und denkbare Standorte zu eruieren, wurde am Ende einstimmig angenommen. Das Ergebnis sowie die Kosten pro Straßenlaterne und mögliche Standorte sollen in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt werden.