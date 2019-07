Miesbach: Grüne wollen Stellplatzsatzung für Fahrräder

+ Astrid Güldner, Stadträtin der Grünen undOrtsvorsitzende © privat

Das Thema Radfahren in Miesbach stand vor Kurzem im Mittelpunkt des Treffens des Ortsvereins der Grünen in der Gaststätte Da Leonardo. Zusammen mit Hartmut Romanski, dem Kreisvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), wurde angeregt diskutiert, wie das Radfahren in der Kreisstadt attraktiver gemacht werden kann. Bislang wurde bereits die Beschilderung verbessert. Eine weitere Möglichkeit ist es, mehr Radlständer zu schaffen. Einen Ständer hat der ADFC bereits gependet. Nun haben die Grünen dazu umgehend einen Antrag an den Stadtrat gerichtet mit dem Ziel, sich für die Schaffung einer Fahrradabstellplatzsatzung stark zu machen. Das Thema wird in der Sitzung am Donnerstag, 1. August, erörtert. Wir fragten Grünen-Ortsvorsitzende Astrid Güldner, was mit dem neuen Regelwerk verbessert werden soll.