Neuer Pfarrvikar Michael Engel angekommen – Weilheimer seit drei Jahren Priester

Michael Engel ist zurzeit noch Kaplan in Rosenheim und gestern im Pfarrverband Miesbach-Hausham als Pfarrvikar gestartet. Ein Gespräch mit einem Spätberufenen.

Miesbach/Hausham – „Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst, und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes.“ So lautete der Primizspruch von Michael Engel (42). Der gebürtige Weilheimer, der zurzeit noch Kaplan in Rosenheim ist, ist gestern im Pfarrverband Miesbach-Hausham als Pfarrvikar gestartet. Er ist ein Spätberufener, mit 39 Jahren wurde er zum Priester geweiht. Im Interview erzählt er, wie es dazu kam.

Herr Engel, Sie pendeln zurzeit zwischen Weilheim, Rosenheim und Miesbach?

Mein Dienst in Miesbach hat mit dem 1. September begonnen, da ich aber wegen Sanierungsmaßnahmen noch nicht in meiner Wohnung in Miesbach wohnen kann, meine bisherige Wohnung in Rosenheim aber schon neu bezogen wurde, muss ich derzeit noch zwischen dem alten Dienstort, dem neuen Dienstort und meinem Heimatort Weilheim pendeln.

Und wann werden Sie in Miesbach einziehen?

Sobald die Wohnung endgültig bewohnbar ist.

Sie hatten also gar keinen Urlaub mehr?

Meinen Urlaub hatte ich bereits Anfang August, was aus organisatorischen Gründen leider nicht anders machbar war.

Wie wird es hier in Miesbach und Hausham dann losgehen? Welche Aufgaben übernehmen Sie?

Als Pfarrvikar bin ich für alle priesterlichen Aufgaben in beiden Pfarrverbänden zuständig, das heißt. Spendung der Sakramente wie Eucharistie, Taufe oder Beichte und sonst bestimmt noch viele andere Dinge, die anfallen.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt Ihnen besonders am Herzen?

Als Zukunft der Kirche muss einem die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am Herzen liegen, genau wie mit allen anderen auch. Mir ist es ein besonderes Anliegen, auch die Kerninhalte der Katholischen Kirche zu vermitteln und vor allem auch erlebbar zu machen.

Standen Sie selbst als Kind der Kirche sehr nahe?

Als Kind war ich schon in sehr jungen Jahren von keiner Kirche fernzuhalten, oft machte ich mit dem Opa oder der Mutter Kirchen-Erkundungsfahrten. Nach der Firmung habe ich die Anbindung etwas verloren, erst mit 18 Jahren fand ich wieder zurück.

Die Entscheidung, Priester zu werden, fiel aber erst später.

Recht spät muss ich sagen, wie es im Leben oft ist, muss man zuerst so manchen Weg gehen, damit man Klarheit bekommt. In meinem Fall habe ich nach der mittleren Reife zuerst einen Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann absolviert und dann in diesem Beruf einige Jahre gearbeitet. Durch den Zivildienst habe ich dann entdeckt, dass es nicht alles gewesen sein kann. Der Wunsch, mit Menschen zu arbeiten, kam. Zuerst dachte ich eher an Lehramt, machte das Abitur nach und begann ein Studium der Wirtschaftspädagogik an der LMU, nach dem Vordiplom merkte ich, dass ich nicht auf dem richtigen Weg war. Durch eine Kommilitonin wurde ich auf Benediktbeuern aufmerksam. Ich fuhr hin und schrieb mich für Katholische Theologie ein – der Mensch denkt, Gott lenkt. Nach dem Vordiplom wechselte ich dann an die LMU nach München, zuerst als freier Student, später dann auch als Seminarist.

Haben Sie auch mal überlegt, ins Kloster zu gehen?

Das habe ich. Die Benediktiner standen mir schon seit meinem ersten Jahr in Benediktbeuern sehr nahe, und daher habe ich auch lange Zeit gedacht, dies könnte auch ein Weg für mich sein. Sehr oft war ich im Schweizer Benediktinerkloster Einsiedeln, wo ich es mir sehr gut hätte vorstellen können, einzutreten.

Aber das Amt des Priesters reizt Sie mehr?

Aus verschiedenen Gründen habe ich mich dennoch für den Weg als Weltpriester entschieden.

Sie haben ja auch das normale Berufsleben kennengelernt. Helfen die Erfahrungen aus dieser Zeit auch im Priesteramt?

Ungemein. Ich kann es nur immer wieder sagen, dass ich es für dringend notwendig erachten würde, dass zukünftige Priester zumindest eine Berufsausbildung absolviert haben. Meine Erfahrung zeigt auch, dass man dann den Beruf anders angeht.

Haben Sie schon das ganze Seelsorgeteam hier im Pfarrverband kennengelernt?

Ich habe bereits alle Mitarbeiter zumindest einmal gesehen, kennenlernen braucht Zeit, daher wird das noch dauern.

Worauf freuen Sie sich besonders?

Ich bin offen für alle Dinge, die auf mich zukommen. Zuallererst bin ich neugierig, auf die Menschen, die Abläufe, die Neuerungen, die ich kennenlernen werde. Meine Grundfreude ist es, den Menschen auf Gott neugierig zu machen. Soweit es in meiner Macht steht.