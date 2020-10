Hochwasserschutz für Kleinthal soll zurück in den Arbeitskreis

Während der Hochwasserschutz für den Ortsteil Bergham bereits auf den Weg gebracht worden ist, befindet sich Kleinthal noch in der Warteschleife.

Miesbach – Im Mai 2019 hatte der Miesbacher Stadtrat ein Lösungskonzept erörtert, das jedoch umstritten war. Man beschloss, einen Bürgerinfoabend einzuberufen. Der fand nun – nicht zuletzt coronabedingt – am Dienstag im Waitzinger Keller statt – mit einem unerwarteten Ergebnis.

Die Situation im Süden der Kreisstadt ist kompliziert. Von Süden her kommt der Thalerbach, in den von Südosten her der Floigerbach entlang des Ortsrands – teils verrohrt fließend – einmündet. Als Miesbach fließt das Gewässer durch die Siedlung nach Norden, wo der Harztalgraben einmündet. Wieder in Rohren wird der Miesbach unter der B 472 durchgeleitet zur Riviera, wo der Bach offen fließt, einen See bildet und dann im Untergrund verschwindet und unter der Stadt hindurch beim Bahnhof in die Schlierach mündet. Bei Starkregen ist dies eine problematische Situation. Denn durch die engen Bachrinnen und Rohre ist das Volumen des Gewässers sehr begrenzt – Retentionsflächen gibt es kaum. Die Folge: Die Wohnbereiche werden überschwemmt.

+ Die Bachverläufe im Osten Miesbachs veranschaulicht diese Übersicht. © Martin Lobinger/Büro SKI/Bayernatlas

Für das Münchner Büro SKI stellte nun Planer Johannes Jungnickl den aktuellen Stand der Planung vor. Diese sieht vor, dass das Wasser des Thalerbachs in einem Rückhaltebecken gewissermaßen geparkt wird, bis die Hochwasserspitze des Floigerbachs abgeflossen ist. Dazu wird die Verrohrung ertüchtigt, also im Rahmen der Möglichkeiten vergrößert. Zudem ist beabsichtigt, den Lauf des Thalerbachs westlich der Kleinthalstraße zu verlegen. Dort soll auch der Floigerbach einmünden. Sie sollen dann ein Stück nördlich dort an das bisherige Bett angeschlossen werden, wo der Bach beim Nelkenweg nach Osten abbiegt.

Bürgermeister will Thema zügig fortsetzen

Für Bürgermeister Gerhard Braunmiller ist es „ein Riesenprojekt“, das seit vielen Jahren läuft und nun zügig angepackt werden soll. „Ich dränge darauf, dass es weitergeht. Ich will keine Zeit mehr verlieren.“ Entsprechend ambitioniert sieht der Zeitplan aus: Stadtratsbeschluss zur Entwurfsplanung im ersten Quartal 2021, anschließend Abklären der Naturschutzfragen, Einreichung der Genehmigungsunterlagen im dritten Quartal, Planfeststellungsverfahren bis zum dritten Quartal 2022, Ausschreibung und Vergabe bis zum zweiten Quartal 2023, Baubeginn drittes Quartal 2023. Ende 2025 wäre dann das Hochwasserrückhaltebecken fertig und Ende 2026 die Ertüchtigung des Floigerbachs.

Ex-Stadtrat Fahrer: „Das ganze Ding ist Bullshit!“

Bei einigen der etwa 40 anwesenden Anwohnern kam diese Perspektive nicht gut an. So schimpfte Ex-FDP-Stadtrat Claus Fahrer, selbst Anwohner vom Floigerweg, dass das Vorhaben zu übertrieben und zu teuer sei: „Das ganze Ding ist Bullshit!“ Wie sein Nachbar Peter Krogoll erklärte, sehen einige Anwohner vom Floigerweg eine große Gefahr im Oberflächenwasser und halten deshalb eine Umleitung des Floigerbachs für die sichere Lösung. Der soll dann nicht zuerst abfließen, sondern ebenfalls ins Rückhaltebecken fließen. Doch das könnte der Damm verhindern.

+ Über den Hochwasserschutz informierte die Stadt bei einem Infoabend im Waitzinger Keller. © tp

Für FWG-Stadtrat Markus Seemüller war der Zeitplan das Hauptproblem. Er appellierte an Braunmiller, im Sinne einer Konsenslösung den bis etwa 2011 bestehenden Arbeitskreis (AK) neu zu starten, in dem Planer und Anwohner gemeinsam an einer Lösung arbeiten können. Ein Ansatz, den auch Krogoll begrüßte: „Das Engagement war super.“

„Wir können nicht alles technisch lösen“

Dagegen warnte Andreas Holderer vom Wasserwirtschaft Rosenheim die Anwohner davor, zu viel zu erwarten: „Wir können nicht alles technisch lösen.“ Einen Schutz vor dem Sturzregen einer Gewitterzelle werde es nicht geben. Auch das Hangwasser sei technisch nicht in den Griff zu kriegen. Dem widersprach Krogoll: „Der AK hat dazu ja die Lösung gefunden.“

Bürgermeister Braunmiller will nun den Arbeitskreis wiederbeleben. „Wir werden uns die Varianten von damals ansehen“, erklärte er gegenüber unserer Zeitung auf Nachfrage. „Außerdem soll sich der AK recht bald treffen.“ Vorgesehen ist je ein Vertreter der Stadtratsfraktionen sowie zwei Vertreter der Anwohner, Fachleute und Verwaltung. „Der AK soll nicht aufgebläht sein, aber alle relevanten Gruppen beinhalten. Es herrschen Informations- und Diskussionsbedarf. Deshalb ist das die beste Lösung.“