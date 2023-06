Miesbach: Hofladen in der Unteren Wies erfolgreich- „Absolut richtige Entscheidung“

An Kunden mangelt es Tobias und Katharina Müller in ihrem Hofladen nicht. Theresia Dennhöfer (r.) vom AELF begleitet den Aufbau von Direktvermarktungen, um Betriebe zu fördern.

Oberlinner-Hof

Tobias und Katherina Müller zeigen am Oberlinner-Hof in der Unteren Wies in Miesbach exemplarisch, warum es immer mehr Hofläden gibt.

Miesbach – Tobias Müller steht lächelnd in seinem Hofladen und kommt er aus dem Erzählen gar nicht heraus. Er deutet auf mannshohe Kühlschränke, in denen sich Fleisch und Wurst aus eigener Produktion stapeln, auf Regale mit Marmelade und Schokolade, auf eine Eistruhe und auf Eier, Nudeln und Likör, hergestellt vom Onkel seiner Frau Katharina. Sie ist auf dem Oberlinner-Hof in der Unteren Wies aufgewachsen, und früher, sagt die 36-Jährige, hätten auf der heutigen Verkaufsfläche Autos geparkt. Doch die Idee für den Laden kam nicht etwa deshalb, weil neue Autos gar nicht mehr in die kleine Garage gepasst hätten. Es war schon seit Jahren ein Wunsch der Müllers, eigene Produkte auch selbst vermarkten zu können.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) nennt das einen „Einstieg in weitere Betriebszweige“ – und fördert solche Vorhaben, weil sie das Einkommen in der Landwirtschaft erhöhen und langfristig den Betriebserhalt sichern (siehe Kasten). Auch Tobias Müller ist sich sicher: „Das hilft uns als Standbein dazu.“ 40 Kühe – mit der Nachzucht sind es rund 65 Tiere – sorgen für den Haupterwerb durch Milch und Fleisch. Dazu kommt noch Holz. „Aber die Anforderungen sind extrem gestiegen“, sagt Tobias Müller. Als Beispiel nennt er die Düngeverordnung, aber auch die Buchhaltung. „Wir machen alles selber – und hinterfragen uns oft selbst.“ Schließlich wisse man nie, was mit dem Milchpreis passiert, ergänzt Katharina Müller. „Der Hofladen ist da schon ein wirtschaftliches Standbein“, sagt ihr Mann.

Kleine Portionen besonders beliebt

Obwohl der Weg bis zum Hofladen nicht ganz einfach war – die Genehmigung dauerte über ein Jahr –, geht der Plan bisher auf: Seit der Eröffnung im November hat sich der Kundenkreis deutlich vergrößert. Schon seine Schwiegereltern hätten früher zweimal im Jahr Fleisch direkt am Hof verkauft, sagt Tobias Müller. „Aber die Leute können nicht mehr so viel einfrieren.“ Entsprechend setzt die Familie auf kleine Portionen, die an sieben Tagen in der Woche verfügbar sind.

Dahinter steckt, ganz klassisch, eine Vertrauenskasse mit Wechselgeld. „Einfach zamrechnen“, erklärt Tobias Müller und schmunzelt. Bisher funktioniere das gut; weder größere Diebstähle noch Vandalismus waren Thema. Zur Sicherheit hängt eine Kamera im Laden. „Wir haben uns anfangs gefragt, wie viel Kontakt die Kunden zu den Bauern wollen“, sagt Tobias Müller. „Aber die, die ratschen wollen, kommen trotzdem.“ Manche Ausflügler würden fragen, ob sie auch mal einen Blick in den Stall werfen könnten. „Das war eine riesen Umstellung für unsere Kinder“, sagt Katharina Müller und lacht. Die beiden Kleinen, vier und fünf Jahre alt, hätten anfangs immer gerufen: „Da kommt jemand.“ Aber genau so solle das eben sein, sagt Tobias Müller. „Wir machen nicht die Stallfenster zu.“

Schlachtbox soll Stress bei den Tieren vermeiden

Zu verbergen haben die Müllers ohnehin nichts: Die Tiere werden mit einer Schlachtbox direkt vor Ort „stressfrei und ihrer gewohnten Umgebung“ geschlachtet, erklärt Tobias Müller. Verwertet werde stets das ganze Tier, zu haben gibt’s im Hofladen auch Innereien wie Ochsenzunge und Leber. Die Tiere würden kein Energiefutter bekommen, sondern auf der Weide grasen und langsam heranwachsen. „Das schmeckt man.“

Allein die Arbeit dürfe nicht unterschätzt werden, ergänzt Katharina Müller. „Nebenbei geht’s nicht.“ Auch deshalb soll der Laden – nur ein Beispiel unter vielen im Landkreis, auch in Zukunft nicht wachsen – sondern „im Rahmen bleiben“ – als weiteres Standbein eben. Profitieren würden davon schon jetzt alle Altersklassen: „Es kommen Familien genauso wie ältere und jüngere Menschen zu uns“, sagt Tobias Müller.

Ob die Kinder der Familie den Hof mal übernehmen, das wolle er ihnen überlassen, wenn’s soweit ist, meint der Vater. „Aber schön wär’s schon.“ Der Hofladen sei auch unter diesem Gesichtspunkt die „absolut richtige Entscheidung“ gewesen. nap

Direktvermarktung in der Landwirtschaft Jeder zehnte landwirtschaftliche Betrieb in Bayern vermarktet laut dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen Produkte direkt an den Endverbraucher, Gäste oder Wiederverkäufer. Das entspricht rund 8800 Betrieben im Freistaat – 50 davon sind im Landkreis Miesbach zu finden.

Etabliert hat sich diese Form der Diversifizierung erst in der 1980er-Jahren. Sie biete höhere Wertschöpfung, Risikostreuung und den Erhalt beziehungsweise Ausbau von Arbeitsplätzen, erklärt Theresia Dennhöfer vom AELF. „Die Wege zu diesem Ziel sind unterschiedlich und erfordern unternehmerische Ideen, ein klares Konzept und Mut zur Umsetzung.“ Aber: „Um das Einkommen zu erhöhen und langfristig den Betriebserhalt zu sichern ist ein Einstieg in weitere Betriebszweige nötig“, meint Dennhöfer.

Um Landwirten den Einstieg zu erleichtern, bietet das Amt ein 16-tägiges Grundlagenseminar an. Hinzu kommt der Austausch von Fachinformationen sowie Fortbildungen. „Von der Idee bis zur Durchführung begleitet das AELF die bäuerlichen Unternehmer mit Beratung vor Ort und der Weitergabe von fachlichen Informationen.“

Landwirte können sich dazu unter www.aelf-hk.bayern.de informieren und zu Fortbildungen unter www.diva.bayern.de. Kunden finden Direktvermarkter in der Region in einer Übersicht unter www.regionales-bayern.de. nap

