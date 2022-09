Miesbach im Dreierpack: Trachtler, Haberer und Musikzug am Sonntag beim Wiesn-Einzug

Von: Dieter Dorby

Teilen

Die Kleinen kamen ganz groß raus: Mit diesem Foto an der Feldherrnhalle berichtete unsere Zeitung 2010 vom Wiesn-Umzug mit den Miesbacher Trachtlern. © Marcus Schlaf

Auf diesen Auftritt mussten die drei teilnehmenden Vereine aus Miesbach über zweieinhalb Jahre warten: Am Sonntag wird die Münchner Wiesn traditionell mit dem Trachten- und Schützenzug eröffnet. Mit dabei sind der Trachtenverein, der Musikverein und die Haberer aus der Kreisstadt.

Der Festzug am jeweils ersten Wiesn-Sonntag gilt als einer der größten und schönsten der Welt und bietet jede Menge bairische Tradition. In Erinnerung an den Festzug zur Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern im Jahr 1835 gehört der Einzug zur Wiesn einfach dazu. 9000 Teilnehmer sind diesmal dabei, ebenso wie Millionen Zuschauer an den Straßen und den TV-Geräten.

Entsprechend stolz sind die Miesbacher, bei dieser Wiesn dabei sein zu dürfen. Lange genug mussten sie ja auf ihren Auftritt warten. „Eigentlich wären wir ja schon 2020 dabei gewesen“, berichtet Klaus Beer, Vorsitzender der Trachtler. Aber weil die Wiesn zweimal coronabedingt abgesagt werden musste, verschob sich die Teilnahme auf 2022. Das gilt auch für die Haberer und den Musikzug, mit denen man sich wie zuletzt 2010 bewusst zeitgleich angemeldet hatte – eine Frage der Logistik.

Lesen Sie auch: Auch Gmunder Gebirgsschützen sind beim Wiesn-Einzug dabei

Die Haberer sind mit einem Fuhrwerk samt Habererstadl vertreten, und die Trachtler wollten mit zwei Truhenwägen – dem alten und dem neuen – anrücken. Dass der alte Wagen nun doch nicht zum Einsatz kommt, liegt am Gespann, da ein zweites nicht greifbar war. Dennoch gilt es, viel zu transportieren.

!80 Teilnehmer aus der Kreisstadt

Denn personell sind die Miesbacher stark aufgestellt. An die 180 Leute umfasst der gemeinsame Tross. Mit etwa 30 Leuten ist der Musikverein dabei, 25 sind von den Haberern – den Rest stellen die Trachtler, bei denen zudem Mitglieder der Patenvereine aus Hausham und Gotzing mitgehen. Gefeiert wird nach dem sieben Kilometer langen Weg zur Festwiese im Zelt von Hacker-Pschorr. Gestartet wird in der Widenmayerstraße an der Isar.

„Mit unseren Bärten sind wir einzigartig“

Für die 1963 gegründeten Haberer ist es die dritte Teilnahme, berichtet Zweiter Vorsitzender Franz Mayer. Sie dürften als historischer Verein aus dem Rahmen fallen – vor allem optisch. „Mit unseren Bärten sind wir einzigartig“, betont Mayer. „Hinzukommen unsere Glocken und Ratschen.“ Schon allein von der Lärmkulisse her werden die Haberer sicher auffallen.

„Eine Ehre, dabei zu sein“

Eines haben alle drei Vereine gemeinsam: die Vorfreude auf den Festzug. „Es ist eine Ehre, daran teilnehmen zu dürfen“, sagt Mayer. Und Sepp Brugger, Vorsitzender des Musikvereins, ist sich sicher: „Es ist einfach schön, so durch München zu ziehen. Darauf freut sich bei uns jeder. Ein tolles Erlebnis.“ Dabei ist der Festzug in der Landeshauptstadt eine Premiere für ihn. Im musikalischen Repertoire sind „lauter Märsche“, sagt Brugger – darunter „Mein Heimatland“, „Kaiserjäger“ und der „Bozner Bergsteigermarsch“.

Für die Fernsehzuschauer, die die Miesbacher Delegation sehen wollen, heißt es, ein wenig warten. Denn die Vertreter aus dem Oberland starten erst als Nummer 33 – zuerst mit der Musik, dann die Trachtler und zum Schluss die Haberer. Insgesamt sind 60 verschiedene Gruppen eingeplant. Live übertragen wird der Trachten- und Schützenzug ab 10 Uhr in der ARD. Das Bayerische Fernsehen berichtet abends ab 19.45 Uhr.

Die Miesbacher Trachtler fahren am Sonntag zum Oktoberfest. Bus 1 steht um 7 Uhr am Bahnhof Miesbach bereit (Abfahrt 7.15 Uhr) zum Habererplatz, wo weitere drei Busse stehen und Zustiegsmöglichkeiten bieten. Bitte pünktlich sein: Alle Busse fahren um 7.30 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt mit je zwei Bussen um 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. Bitte beachten: keine Messer mitnehmen!

ddy