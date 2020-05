Ingrid Pongratz blickt auf Bürgermeisteramt zurück: „Es war eine lehrreiche Zeit“

In Miesbach endet eine Ära. Nach 17 Jahren geht Ingrid Pongratz in Ruhestand. Wir haben die Bürgermeisterin über diese lange Zeit im Amt befragt.

Miesbach – In Miesbach endet eine Ära. Nach 17 Jahren geht Ingrid Pongratz in Ruhestand und überlässt das Rathaus ihrem Nachfolger und Fraktionskollegen Gerhard Braunmiller (CSU). Für die 64-Jährige war bei ihrer letzten Wiederwahl 2015 klar, dass 2020 Schluss sein soll. In unserem Interview spricht sie über ihre Arbeit, Pläne für den Ruhestand, ihre Liebe zu Frankreich und was ihr schlaflose Nächte bereitet hat.

Frau Pongratz, die letzte Stadtratssitzung liegt hinter Ihnen. Wie haben Sie diese wahrgenommen?

Ingrid Pongratz: Als harmonisch. Alle waren sehr freundlich, sehr nett. Und es gab nur einstimmige Beschlüsse, auch in der nichtöffentlichen Sitzung. Das war wohl auch ein kleines Geschenk zum Abschluss. Zuletzt war Einstimmigkeit ja nicht mehr so häufig. Die Stimmung war zum Abschied gut, was auch am Waitzinger Keller gelegen haben mag, der einen schönen Rahmen gegeben hat – obwohl wir Abstand halten mussten.

Was war intensiver: der Einstieg ins Amt oder der Abschied?

Ingrid Pongratz: Das kann man so nicht vergleichen. Am Anfang musste ich mich einarbeiten, die Verwaltung kennenlernen, und ich hatte das Problem, dass die Stimmung im Rathaus nicht himmelhoch jauchzend war. Letztlich habe ich zwei Jahre gebraucht, bis ich komplett eingearbeitet war. Meine zweite Amtszeit war, wie ich finde, sehr erfolgreich. Die dritte war aufreibender und mühsamer. Vor allem hätte ich Corona und den Asiatischen Laubholzbockkäfer am Ende nicht mehr gebraucht.

Ihr Nachfolger Gerhard Braunmiller wird es damit kaum leichter haben.

Ingrid Pongratz: Nein, das ist kein erquickender Einstieg, zumal wir später auch finanzielle Einbrüche bekommen werden – davon gehe ich aus bei Kurzarbeit und Umsatzeinbrüchen. Aber ich hinterlasse ihm ein gutes Rathaus mit einer sehr guten Verwaltung. Davon lebt die Stadt.

Was wird Ihnen in Erinnerung bleiben?

Ingrid Pongratz: Dass wir viel geschafft haben: der Abriss des Milchhofs, die Bebauung des Ladebahnhofs, der Abriss des Kaufhauses Sundheimer, der Bau des Recyclinghofs, der Kreisverkehr anstelle der ehemaligen Spinne, dass der Zuchtverband in Miesbach bleiben konnte, die Sanierung der Mittelschule mittels des Konjunkturpakets, Krippe, Mittagsbetreuung, das Wieser Gemeindehaus und der Rathausvorplatz. Die Kinder waren mir dabei ein großes Anliegen.

Jetzt, wo es vorbei ist, Hand aufs Herz: Was hat Sie so richtig genervt?

Ingrid Pongratz: Dass es immer ein paar Scharmützel gab. Und wenn Projekte blockiert oder gebremst wurden. Ich wäre gerne mit unserem Freibad weiter gekommen, hätte gerne so weit planen lassen, dass konkrete Zahlen auf dem Tisch liegen. Andererseits: Ich weiß nicht, was sich die Stadt künftig noch an freiwilligen Leistungen leisten kann.

Auch der Marktplatz bleibt unvollendet.

Ingrid Pongratz: Leider. Es ist ja bekannt, dass ich nicht glücklich bin mit der Verkehrsführung. Wir müssen da ein gutes Konzept finden und dafür einige Millionen in die Hand nehmen. Aber ganz ohne Autos wird der Marktplatz nicht funktionieren.

In Ihrer Amtszeit war die Führungsspitze immer dieselbe: Zweiter Bürgermeister war Paul Fertl, Dritter Michael Lechner. Wie lief die Zusammenarbeit?

Ingrid Pongratz: Sehr gut. Gerade der Paul, der mich zuletzt auch längere Zeit vertreten musste, war stets loyal. Dass wir mitunter verschiedene Meinungen hatten, gehört dazu. Er hat das sehr gut gemacht, ebenso der Michael Lechner. Ich kann generell sagen, dass ich mit den Stadträten gut zurecht komme und zu meiner Fraktion einen guten Draht habe. Was aber sehr schade war, ist der Abschied von Jochen Holzkamm.

Lesen Sie auch: Braunmiller gewinnt Stichwahl-Thriller in Miesbach

Der SPD-Kollege legte 2015 aus privaten Gründen sein Amt nieder.

Ingrid Pongratz: Das habe ich sehr bedauert, weil uns auch enge Freundschaft seit der Kindheit verbindet.

Worauf sind Sie im Rückblick vor allem stolz?

Ingrid Pongratz: Ich bin sehr froh, dass wir die Realschule in Miesbach halten konnten und sie nicht an Agatharied verloren haben. Das war nicht gerade einfach, weil ich in meiner ersten Amtszeit noch nicht im Kreistag war.

Warum nicht?

Ingrid Pongratz: 2002 habe ich aus beruflichen Gründen nicht dafür kandidiert, weil ich keine halben Sachen machen will. Dann bin ich aber 2003 nach dem Tod von Gerhard Maier Bürgermeisterin geworden. Da wäre ein Kreistagsmandat sinnvoll gewesen.

Zum Schluss waren Sie jetzt aber Vize-Landrätin.

Ingrid Pongratz: Da hatte ich aber nicht so viel zu tun. Ein paar Termine habe ich gemacht und eine Sitzung geleitet.

Warum haben Sie 2003 kandidiert, um Bürgermeisterin zu werden?

Ingrid Pongratz: Das war eine spontane Situation. 2002 bin ich die Stimmenkönigin gewesen und habe meinen Hut in den Ring geworfen. Zwei Perioden wollte ich machen, habe mich 2015 aber zu jung zum Aufhören gefühlt.

Lesen Sie auch: Große Aufgaben warten auf den neuen Bürgermeister von Miesbach

Und jetzt?

Ingrid Pongratz: Jetzt ist es gut. Die Abendtermine werden anstrengender, und die 60- bis 65-Stunden-Wochen merke ich auch. Da leidet auch die Familie darunter. Sie kommt erst an zweiter oder dritter Stelle. Man stiehlt sich gewissermaßen die Zeit. Deshalb habe ich 2015 gesagt: 2020 ist Schluss.

Das ist nun geschafft.

Ingrid Pongratz: Ja, und ich freue mich darauf, die Tage selbst bestimmen zu können. Und Zeit zu haben, vor allem für meine Enkeltochter.

Und wie man hört, auch für Marseillan.

Ingrid Pongratz: Ja, da werde ich sicher öfter sein. Ich war schon immer frankophil. Ich habe eine Freundin in Südfrankreich, die ich seit 52 Jahren kenne – seit der Brieffreundschaft im Gymnasium.

Warum gerade Marseillan, Miesbachs künftige Partnerstadt?

Ingrid Pongratz: Als vor einem Jahr Marseillans Interesse an einer Partnerschaft mit Miesbach an uns herangetragen wurde, kannte ich den Ort überhaupt nicht. Im August haben mein Mann und ich im Urlaub die Stadt mal einen Tag lang angeschaut, und wir haben uns sofort in sie verliebt.

Die Partnerschaft, die Sie ja weiterhin begleiten wollen, haben Sie als Bürgermeisterin leider nicht mehr besiegeln können.

Ingrid Pongratz: Die Unterschrift in Marseillan war für 11. April geplant, die in Miesbach für den 19. April. Aber Corona sagte leider nein. Das ist aber nur aufgeschoben.

Was hat Ihnen schlaflose Nächte bereitet?

Ingrid Pongratz: Starke Regenfälle.

Wieso das?

Ingrid Pongratz: Wegen des Hochwassers. Wenn es schlagartig zu regnen begonnen hat, bin ich rausgefahren und habe mir die Bäche angeschaut – auch um zwei oder drei Uhr in der Nacht. Wenn man mal Wasser oder Schlamm im Keller gesehen hat, lässt einen das nicht mehr schlafen. Deshalb war uns auch immer der Hochwasserschutz in Bergham und Kleinthal so wichtig, auch wenn es Jahre dauert, das alles umsetzen zu können. Es ist ein langwieriger Prozess, aber wir sind stets drangeblieben.

Sie haben in Ihrer letzten Stadtratssitzungen auch davon gesprochen, Fehler gemacht zu haben. Welche denn?

Ingrid Pongratz: Mei, mal ist man ungerecht, mal ungeduldig, mal will man seinen Kopf durchsetzen. Und man trifft falsche Entscheidungen – das gehört dazu. Sollte ich jemanden verletzt haben, möchte ich mich entschuldigen. Aber man kann es nicht allen recht machen. Meist geht es ja um Partikularinteressen.

Verändert einen das Amt?

Ingrid Pongratz: Man Nimmt das gesamte politische Umfeld sehr viel deutlicher wahr, aber man wird auch dünnhäutiger. Solange Kritik in einen ordentlichen Ton verpackt ist, kann ich gut damit umgehen. Wenn Sie ungerechtfertigt war und der Ton nicht gepasst hatte, hatte ich zu kämpfen.

Welche Rolle wird Miesbach für Sie im Ruhestand spielen? Manch einer glaubt, Sie wandern nach Frankreich aus.

Ingrid Pongratz: Nein, sicher nicht. Miesbach ist eine liebenswerte Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, einen lieben, engen Freundeskreis habe und viele Leute kenne, mit denen ich durch dick und dünn gegangen bin. Das ist durch nichts zu ersetzen. Ich war gerne Bürgermeisterin. Es war eine lehrreiche Zeit. Meinem Nachfolger wünsche ich viel Kraft, Glück und Gesundheit. Und für den Stadtrat wünsche ich mir besonders eine Einheit, die das Wohl der Stadt im Blick hat.