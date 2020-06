Ein zehnjähriger Schüler hat sich am Freitag in Miesbach beim Sturz mit seinem Fahrrad den Arm gebrochen, als er einem Auto auswich. Die Polizei sucht dessen Fahrer.

Miesbach - Ein zehnjähriger Schüler aus Miesbach hat sich am Freitag in Miesbach beim Sturz mit seinem Fahrrad den Arm gebrochen, als er einem Auto auswich. Weil der Unfallverursacher den Jungen ohne Angabe seiner Kontaktdaten bei dessen Eltern absetzte, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und unterlassener Hilfeleistung.

Junge (10) bricht sich bei Fahrrad-Sturz Arm - Polizei sucht Autofahrer

Laut Beamten ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr in der Stadtmitte. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad auf der Fraunhoferstraße in Richtung Rathausstaße, als er im letzten Moment einen blauen Pkw von rechts aus dem Heimbucherwinkl kommen sah. Der Junge bremste scharf und stürzte, sein Rad rutschte an den blauen Pkw.

Dessen Fahrer lud den Jungen samt Rad ein und setzte ihn vor der Wohnung seiner Eltern in Miesbach ab. Diese waren nicht zuhause. Als sie zurückkamen und vom Unfall des Sohns erfuhren, gingen sie mit ihm zuerst zum Hausarzt und danach ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte fest, dass er sich den linken Arm gebrochen hatte.

Die Polizei Miesbach sucht nun den Fahrer des blauen Pkw. Dieser soll gesagt haben, Apotheker zu sein. Ober der Junge ihm von Schmerzen berichtet hatte, ist laut Beamten unklar. Zeugen sollen sich unter 08025/2990 an die Polizei Miesbach wenden.

Rubriklistenbild: © dpa / Friso Gentsch