Kampfabstimmung um Vize des Bürgermeisters

Der gemeinsame Neuanfang ist gescheitert. Statt mit partnerschaftlichem Geist in die neue Amtsperiode zu starten, krachte es im Miesbacher Stadtrat bereits auf den ersten Metern. Entzündet hatte sich der Konflikt an der Wahl von Astrid Güldner zur Zweiten Bürgermeisterin.

Beim Blick auf Miesbachs Stadträte in der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend im Saal des Waitzinger Kellers fiel die Kleiderordnung auf. Die CSU war trachtig erschienen, in Dirndl, Lederhosn und Janker, während sich die übrigen Fraktionen leger präsentierten. Doch die Aufteilung in diese Lager täuschte. Die Grünen bildeten – zumindest an diesem Abend – eine Allianz mit der CSU.

Bereits eingangs hatte Inge Jooß (SPD), die als ältestes Ratsmitglied Neu-Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) vereidigte, betont, worauf es in der neuen Amtszeit besonders ankommt: Zusammenarbeit ohne Rücksicht auf Parteigrenzen. Doch das war wenige Minuten später hinfällig.

Freie Wähler überraschen mit ihrem Vorschlag

Dass es im Vorfeld Irritationen gegeben hatte bei den Absprachen zu den beiden Stellvertreterposten, sprach Markus Seemüller, neuer Vorsitzender der Fraktion der Freien Wähler (FWG), offen an. Normalerweise stelle die zweitstärkste Fraktion den Zweiten Bürgermeister und die drittstärkste den Dritten, „aber der Bürgermeister und seine Fraktion hatten andere Pläne“. Zum Teil habe er diese mitgetragen und „Kreide gefressen“, jedoch habe es eine Schlüsselsituation gegeben, an der sich gezeigt habe, dass es dabei nicht um das Wohl der Stadt gehe, sondern um „Personen, Parteien und politische Interessen“. Der bisherige Zweite Bürgermeister Paul Fertl (SPD), der seinen Job sehr gut gemacht habe, hätte dabei keine Rolle gespielt, was laut Seemüller „Stil und politischen Anstand“ missen ließ. Die Konsequenz: Die Freien Wähler schlugen Fertl zum ersten Vize vor. Dem schloss sich Jooß an: „Jemand mit langjähriger Erfahrung kann jetzt eine Stütze sein.“

Die CSU sah es anders. Fertl habe „gute und hervorragende Arbeit geleistet“, doch leider habe der Wähler der SPD „starke Verluste“ beschert, stellte Franz Mayer fest. Dagegen hätten die Grünen stark zugelegt. Güldner habe das zweitbeste Einzelergebnis außerhalb der CSU – hinter Fertl – und sitze im Kreistag. Auch sei sie eine Frau.

Geheime Wahl mit klarem Ergebnis

Das Ergebnis der geheimen Wahl zeigte, dass die Fraktionen intern geschlossen sind. Güldner erhielt 15 Stimmen, die rechnerisch den Stimmen von CSU, Braunmiller und Grünen entsprechen. Fertl holte neun, gleich der Anteile von FWG und SPD. Eine Stimme war ungültig. Bei der Wahl des Dritten Bürgermeisters wurde kein Kandidat mehr nominiert – es wurde frei votiert: zwölf Stimmen für Mayer (CSU), fünf für den bisherigen Dritten Michael Lechner (FWG), drei für Seemüller, zwei für Fertl und eine für Christian Mittermaier (CSU). Mayer nahm die Wahl an.

Zum Schluss der Sitzung würdigte Braunmiller Fertl als über 18 Jahre „äußerst verantwortungsbewussten Vize-Bürgermeister“ mit enormem Fachwissen. Während Fertl dafür dankte, verwahrte sich Lechner gegen Lob: Er verzichte „ganz bewusst“, da beide Ex-Stellvertreter im Vorfeld übergangen worden seien.

Stellungnahme der CSU

Die CSU reagierte am Freitag mit einer Mitteilung auf die Sitzung: Man habe kurz nach der Stichwahl das Gespräch mit FWG und Grünen gesucht. Dabei sollten die FWG als zweitgrößte Fraktion und die erstarkten Grünen die Vizes stellen. Ein jüngeres Team sollte mit einer Frau für einen Neuanfang stehen. „Aus uns nicht bekannten Gründen änderten die Freien Wähler ihre Meinung“ und schlugen zur Wahl der weiteren Bürgermeister niemanden aus ihren Reihen vor. Ein CSU-Kandidat sei als Dritter nicht geplant gewesen. Jedoch habe man sich intern abgesprochen, dass die CSU in diesem Fall geschlossen für den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Mayer stimmen solle. Was auch geschah.

