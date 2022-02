Klein-Lkw streift Schüler und fährt einfach weiter

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Miesbach ereignet hat. © Symbolfoto / dpa

Bei einem Unfall am Donnerstag hat sich ein zehnjähriger Bub leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstag ein zehnjähriger Schüler zugezogen, als ihn auf dem Weg zur Schule ein Klein-Lkw touchierte. Wie die Polizei meldet, war der Bub gegen 7.30 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße/Manhardtwinkl zunächst stehen geblieben und ging dann doch über die Straße in Richtung Schulcampus.

Der Fahrer eines Kleintransporters (weiß, Aufschrift „Galaxi“), der vom Marienplatz her kam, merkte dies offenbar nicht, touchierte den Schüler am linken Arm und fuhr dann in südliche Richtung weiter. Ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei, z 0 80 25 / 29 90, sucht nur Zeugen, unter anderem eine Frau, die den Buben ansprach und angab, den Unfall beobachtet zu haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.