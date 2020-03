Im Landkreis Miesbach haben zur Kommunalwahl am Sonntag mehr Menschen eine Briefwahl beantragt als je zuvor. Ob das am Coronavirus liegt, wissen die Behörden nicht.

Miesbach – Die Zahlen, die Sandra Bauer umtreiben, sind eindeutig. In Miesbach haben 3350 Menschen für die Kommunalwahl am Sonntag eine Briefwahl beantragt. „Das ist ordentlich“, sagt die Wahlleiterin der Kreisstadt. Von den 9000 Miesbacher Wahlberechtigten wird bei der Kommunalwahl am Sonntag mehr als jeder Dritte seine Kreuze zuhause machen. Im Vergleich zur Europawahl im Mai 2019 mit 2300 Briefwählern ist das ein Plus um knapp die Hälfte. Je nach Wahlbeteiligung wird wohl die Mehrheit der Wähler per Brief abstimmen.

Kommunalwahl 2020: Der Großteil stimmt per Briefwahl ab

Die Briefwahl hat sich im Landkreis durchgesetzt. Auch in Schliersee, Holzkirchen und Otterfing melden Verwaltungsvertreter Rekordzahlen. „Seit dem vergangenen Wochenende rennen uns die Antragssteller die Bude ein“, sagt Thomas Lange aus Bad Wiessee. Bei ihm liegt die Zahl der Briefwahlen (1650) ein Viertel über der der Europawahl (1200). In Otterfing könnte bis zum Ende der Frist heute um 15 Uhr knapp jeder zweite Wahlberechtigte eine Briefwahl beantragt haben – derzeit sind es 1650 von 3700. Markus Stark, Geschäftsleiter im Rathaus, musste zwischenzeitlich Unterlagen nachbestellen.

Dennoch, sagt Bauer, sei es voreilig, die Beliebtheit der Briefwahl alleine der Corona-Angst zuzuschreiben. Die Briefwahl werde seit Jahren immer beliebter. Bei der Kommunalwahl gebe es dafür gute Gründe – einen Stimmzettel in Postergröße, zum Beispiel. Den würden viele Menschen lieber in Ruhe zuhause ausfüllen als in der Wahlkabine. „Es gibt viele, die dieses Jahr zum ersten Mal eine Briefwahl beantragen, gerade Senioren“, sagt Bauer. „Warum sie das machen, wissen wir aber nicht.“

Desinfektion und Einweg-Handschuhe

Ohnehin sind sich alle Verwaltungen einig: Wegen des Coronavirus eine Briefwahl zu beantragen, mache keinen Sinn. Bei der Wahl in der Kabine habe man nicht mehr Kontakt mit anderen Menschen als im Alltag – und könne sich genauso gut schützen. Beispiel Miesbach: Hier stehen für Wähler und Wahlhelfer Desinfektionstücher und Einweghandschuhe bereit. Bauer sagt: „Es geht nicht um Hysterie, sondern um Beruhigung. Niemand soll sich unwohl fühlen müssen.“

Ähnlich in Schliersee. Auch hier übersteigt die Zahl der Briefwahlen (rund 2300) bereits jetzt den Wert der Europawahl (rund 1800). Bei einer Wahlbeteiligung von 60 Prozent, mit der Ordnungsamtsleiterin Christine Neundlinger rechnet, heißt das: Die überwältigende Mehrheit der Wähler wird ihre Kreuze zuhause setzen. Für die, die in die Wahlkabinen kommen, stehen Handschuhe und Desinfektionsmittel bereit.

Schutzmaßnahmen wird es auch in Holzkirchen geben. Hier setzt die Verwaltung auf Lüften, Abstand zwischen den Kabinen und mehr Stifte. „Desinfektionsmittel wird nur soweit und soviel wie möglich vorhanden sein“, teilt Sprecherin Cornelia Weber auf Anfrage mit.

Die Verwaltungen sind vorbereitet

Auch wenn die Wahlkabinen sicher sind: Die Verwaltungen haben sich auf den Briefwahl-Ansturm vorbereitet. In Miesbach hat Bauer die Briefwahl-Helfer um vier auf 36 aufgestockt. Sie sagt: „Es ist viel los, aber wir kriegen das hin.“ In Otterfing hat Stark die Zahl der Briefwahlbezirke von zwei auf vier erhöht, um mehr Personal und Computer zum Auszählen zu haben. In Holzkirchen, wo drei von fünf Wahlberechtigten eine Briefwahl beantragt haben (ebenfalls ein Rekord), hat die Verwaltung die Zahl der Briefwahlbezirke von sieben auf zehn gesteigert.

Wer sich noch für eine Briefwahl entscheiden will, kann das bis spätestens heute, 15 Uhr, tun. Dann endet die Antragsfrist. Verlängerungen sind in Sonderfällen möglich – zum Beispiel für Kranke und Menschen in Quarantäne.