Kreisbrandrat verlässt Kreistag: Rückt Jakob Kreidl nach?

Landkreis – Kreisbrandrat Anton Riblinger verlässt nach 37 Jahren die Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing und wechselt in Vollzeit ans Landratsamt Miesbach. Der Grund: Die Aufgaben der Brandschutzdienststelle, die er neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Kreisbrandrat betreut, sind in den vergangenen Jahren so umfangreich geworden, dass sie sich nicht mehr mit einer Teilzeitstelle bewältigen lassen. „Die Arbeit wird immer mehr“, sagt der 57-Jährige.

Der Otterfinger Riblinger ist seit sechs Jahren Kreisbrandrat im Landkreis Miesbach. Als solcher kümmert er sich auch um den abwehrenden Brandschutz. Heißt: Wann immer es bei Neu- oder Umbauten um Brandmeldeanlagen, Feuerwehrzufahrten oder Wasserversorgung geht, muss er ein Brandschutzgutachten verfassen oder eine Stellungnahme abgeben. „Anfangs waren es zwei Aktenordner im Jahr, inzwischen sind es 14“, berichtet Riblinger.

Im vergangenen Dezember nun war der 57-Jährige für weitere sechs Jahre als Kreisbrandrat bestätigt worden (wir berichteten). Für ihn das gewünschte Signal, um sich auch beruflich zu verändern. Ab 1. Juli, wenn seine neue Amtszeit beginnt, übernimmt er in Vollzeit die Brandschutzdienststelle. Seinen Posten bei der Bank gibt er, wenn auch schweren Herzens, auf: „Die Arbeit dort hat mir immer Spaß gemacht.“

Als Angestellter des Landkreises muss Riblinger auch sein Amt als Kreisrat abgeben. Seit 2014 gehört er für die CSU dem Gremium an. Pikant: Auch wenn er im September 2016 nach dem Tod des Kreuther Kreisrats Bernd Rohnbogner schon einmal abgelehnt und dem Weyarner Bürgermeister Leonhard Wöhr Platz gemacht hat, ist der frühere Landrat Jakob Kreidl (66) erneut Nachrücker. Noch ist offen, ob er das Amt diesmal möglicherweise annimmt.

sh