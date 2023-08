Extremwetter hinterlässt Spuren

Von: Stefanie Fischhaber

Teilen

Erntesaison im Landkreis: Extreme Wetterlagen strapazierten die Landwirte aus der Region. © Thomas Plettenberg

Der Bauernverband Miesbach und das AELF Holzkirchen geben erste Prognosen über die Ernteerträge im Landkreis ab. Diese liegen weitgehend im Durchschnitt.

Landkreis – Gerade sind sie wieder auf den Straßen unterwegs: Mähdrescher, Heuwender und Silofahrer verkörpern die Erntesaison im Landkreis. Doch die Extremwetterlagen der vergangenen Monate bereiteten dem Bayerischen Bauernverband (BBV) Sorge. Er rechnet in diesem Jahr mit einer unterdurchschnittlichen Ernte. Im Landkreis fällt die Bilanz deutlich besser aus. Gleichwohl machten sich auch hier Dürre, Dauerregen und Hagelschäden bemerkbar.

Wettereinflüsse zeigen sich besonders bei Getreideernte

Besonders bei der Getreideernte zeigten sich die Wettereinflüsse, meint BBV-Kreisobmann Josef Huber aus Valley. Erst konnten die Bauern das Getreide nicht dreschen, weil es zu wenig geregnet hat – dann regnete es zu viel. Durch Wind und Regen habe die Qualität des Getreides stark gelitten, die Erträge seien insgesamt weniger als im vergangenen Jahr.

Vor allem der Hagel hinterließ seine Spuren, viele Pflanzen erlitten Schäden. Die lange Regenperiode sorgte obendrein dafür, dass sich Pilze ansammeln konnten. „Die Trockenheit der vergangenen Wochen konnte noch einiges retten“, sagt Huber. Schwach befallene Pflanzen könnten nun zumindest als Futtermittel verwendet werden und müssten nicht in Biogasanlagen entsorgt werden.

Lesen Sie auch: Nach Unwetter mit Orkanböen: 90 Einsätze für Feuerwehren im Landkreis Miesbach

Grünlandernte im Landkreis durchaus „vernünftig“

Dramatisch sei die Situation im Landkreis allerdings nicht, denn die Getreideernte spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. „Über 90 Prozent der Flächen im Landkreis sind Grünland“, erklärt Christian Webert, Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen. Zwar gab es aufgrund der Trockenheit im Mai und Juni auch bei der Grünlandernte Einbußen, doch insgesamt rechne er mit einem vernünftigen Ergebnis.

Ähnlich schätzt auch Kreisobmann Huber die Lage ein: „Es war ein durchschnittliches Jahr, da können wir schon zufrieden sein“. Mitte Juni habe es noch wesentlich schlechter ausgesehen, „aber es hat sich gut gefangen“. Eine genaue Bilanz kann Webert bislang noch nicht ziehen, immerhin befinden sich die Landwirte noch in der Erntezeit. „Es war ein durchaus vernünftiges Jahr“, hält der Behördenleiter fest.

Für Maisernte im September werden Einbußen erwartet

Spannend werde es erneut bei der Maisernte im September und Oktober. Wegen der Unwetter- und Hagelschäden rechnet Huber mit minderen Erträgen. Genau lasse sich das aber erst in vier Wochen sagen. Beide Experten sind sich einig, dass extreme Dürren oder Regenperioden die Ernte im Landkreis auch in den kommenden Jahren beeinflussen werden. Obwohl es in der Region relativ viele Niederschläge gebe, sei der Klimawandel auch hier spürbar, erklärt Webert. „Unsere Gegend ist aber noch nicht am stärksten betroffen.“

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.