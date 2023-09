Harmonie statt Wahlkampf

Von: Stefanie Fischhaber

Die Podiumsdiskussion des Kolpingverbandes moderierte Landesvorsitzender Erwin Fath (r.). Es diskutierten die Bezirkstagskandidaten (v.l.): Birgit Eibl, Robert Kühn, Elisabeth Röpfl, Olaf von Löwis und Elisabeth Janner. © Thomas Plettenberg

Die Kolpingfamilie lud zu einer Podiumsdiskussion der Bezirkstagskandidaten ein. Die fünf Kandidaten zeigten parteiübergreifend Einigkeit.

Landkreis – Mit der Landtagswahl am 8. Oktober findet auch die Bezirkswahl statt. Ein Gremium, über das die Bürger zu wenig informiert sind, findet der Kolpingbezirk Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach. Er lud deshalb zu einer Podiumsdiskussion im Pfarrheim Miesbach ein.

Podiumsdiskussion zur Bezirkswahl: Fünf Kandidaten im Pfarrheim Miesbach

„Der Bezirkstag erlebt ein Schattendasein“, findet Kolping-Landesvorsitzender Erwin Fath, der die Veranstaltung moderierte. Deshalb wolle der Verband das Gremium mit einer Podiumsdiskussion in den Fokus rücken.

Tatsächlich stellte das Publikum immer wieder Fragen, die von den Bezirkstagskandidaten auf dem Podium nicht beantwortet werden konnten: „Dafür ist nicht der Bezirk zuständig“, antwortete etwa Elisabeth Röpfl (FDP) auf die Frage, wie der ÖPNV attraktiver gestaltet werden könne. Sie war neben den Kandidaten Landrat Olaf von Löwis (CSU), Holzkirchens zweiter Bürgermeisterin Birgit Eibl (FW), Bezirksrätin Elisabeth Janner (Grüne) und Robert Kühn (SPD), Bürgermeister von Bad Wiessee, zur Veranstaltung geladen.

Themen des Diskussion: Inklusion und Pflege

Andere Fragen drehten sich um die Zuständigkeiten des Bezirkstages, dessen Funktion mit der eines Stadtrates oder Kreistags vergleichbar ist, der aber andere Themen bearbeitet. Diese sind unter anderem Inklusion, psychiatrische Kliniken, die oft in der Trägerschaft des Bezirkes sind, wie die kbo-Klinik in Agatharied, sowie die Altenpflege.

Vor allem beim Thema Inklusion waren sich die Kandidaten auf dem Podium einig, dass es noch viel zu tun gebe. Zum Beispiel bei der Barrierefreiheit müsse der Bezirk noch deutlich besser werden, sagte Landrat von Löwis, ohne ein konkretes Beispiel zu nennen.

Birgit Eibl sah die Probleme der Inklusion vor allem im schulischen Bereich. Der Bezirk könne hier noch weitere Einrichtungen wie die Anton-Weilmaier-Förderschule in Hausham ins Leben rufen. Auf die Frage nach einer besseren Bezahlung von Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt arbeiten, merkte Janner an, dass dies nicht alle Probleme löse: „Auch die gesellschaftlichen Strukturen müssen verändert werden.“

Einigkeit zwischen den Bezirkstagskandidaten bei Thema Pflege und Inklusion

Was das rund 50-köpfige Publikum vor allem bewegte, war der Fachkräftemangel in Pflegeeinrichtungen. Löwis erklärte, der Bezirk Oberbayern wolle künftig verstärkt Quereinsteiger unterstützen. Eibl sprach sich dafür aus, dass der Bezirk die Bürokratisierung „eindampfen“ müsse, um Fachpersonal aus dem Ausland anwerben zu können.

Bei den meisten Themen waren sich die Kandidaten weitestgehend einig. Aus dem Publikum erklang das Lob, dass die Teilnehmer harmonisch miteinander um Lösungen ringen würden, anstatt Wahlkampf zu betreiben.

Politische Debatte: Wahlalter auf 16 herabsetzen?

Parteipolitisch wurde es lediglich beim Thema Wahlalter. Zwar sei auch dies kein Thema für den Bezirkstag, doch eines, das dem Kolpingverband am Herzen liege, erklärte Fath. Die Kolpingfamilie setzt sich dafür ein, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusenken.

Die Kandidaten von SPD, FDP und Grünen unterstützten diesen Vorschlag. FW-Kandidatin Eibl ging noch weiter und schlug vor, die Mündigkeit sowie andere damit verbundene Rechte, wie das Eherecht, auf das Alter von 16 herabzusetzen. Lediglich Löwis zeigte sich skeptisch. „Junge Leute werden sehr leicht verführt“, argumentierte er. Deshalb müsse die politische Bildungsarbeit verstärkt werden – ein Vorschlag, dem die anderen Teilnehmer zustimmten.

Ziel der Diskussion: Politische Bildung

Politische Bildung sei auch das Ziel der Veranstaltung gewesen, sagte Organisatorin Monika Finger, Vorsitzende der Kolpingfamilie Waakirchen. „Der Bezirkstag ist ein wichtiges Gremium, dem wir Aufmerksamkeit schenken wollen“, erklärte sie.

Aus dem Stimmkreis Miesbach gehen insgesamt 13 Bewerber für den Bezirkstag Oberbayern ins Rennen.