In keinem bayerischen Landkreis ist die Öko-Quote so hoch wie in Miesbach

Bayern fördert mit „BioRegio“ die Landwirtschaft

Bayern will den Anteil der ökologisch bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen erhöhen. Der Landkreis Miesbach hat jetzt schon das Ziel für 2030 erreicht.

Landkreis – Miesbach liegt im bayernweiten Vergleich bei der Ökolandwirtschaft auf dem ersten Platz. Auf 34 Prozent der Flächen werden Bio-Lebensmittel produziert, wie das Holzkirchner Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) mitteilt. 2010 haben im Kreis Miesbach 253 Betriebe 6903 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Mit 8313 Hektar in 337 Betrieben im Jahr 2020 steigerten die Landwirte den Ökoanteil um 20 Prozent.

Bio-Landwirtschaft: Miesbach führt bayernweit

Das AELF unterstützt die Umstellung auf den Ökolandbau sowie den Ausbau von Wertschöpfungsketten: Der Ökolandbau ist fester Bestandteil sowohl in der Ausbildung in der Landwirtschaftsschule Holzkirchen, den Praxisschulungen der Berufsschüler als auch bei den Lehrgängen der Almakademie. Mit der „Neuausrichtung der Ämter“ bieten die Beratungskräfte im Landwirtschaftsamt Holzkirchen ab 1. Juli Anleitung zur Ökoumstellung. Bisher übernahm das Fachzentrum für Ökolandbau in Ebersberg diese Aufgabe.

In ganz Bayern hat die Öko-Landwirtschaft in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Landesanstalt für Landwirtschaft hat eine Untersuchung vorgelegt, die das Wachstum zeigt. Demnach konnte Bayern seine Öko-Produktion von 2010 auf 2020 verdoppeln. Auch im deutschlandweiten Vergleich steht der Freistaat gut da: Rund 30 Prozent aller deutschen Öko-Flächen liegen in Bayern. „Bio aus der Heimat boomt. Der Erfolg zeigt, dass das breite Maßnahmenpaket unseres ehrgeizigen bayerischen Landesprogramms zur Unterstützung des Öko-Landbaus greift“, sagte Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, die kürzlich die Ergebnisse in München vorgestellt hat. Mit der 2012 gestarteten Initiative „BioRegio Bayern 2020“ hatte sich der Freistaat das Ziel gesetzt, die Produktion ökologischer Lebensmittel bis 2020 zu verdoppeln. Rund zwölf Prozent der Flächen werden aktuell ökologisch bewirtschaftet.

Bayern fördert mit „BioRegio“ die ökologische Landwirtschaft

Mit den Erfolgen der Bio-Initiative 2020 gibt sich Landwirtschaftsministerin Kaniber noch nicht zufrieden. Mit dem neuen landesweiten Programm „BioRegio 2030“ geht es direkt weiter. Das neue Ziel: Bis 2030 sollen 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden. Bei einem aktuellen Wert von rund zwölf Prozent müssen die Landwirte bis 2030 den Ökoanbau also mehr als verdoppeln. Mit einem Anteil von 34 Prozent hat der Landkreis das Bayern-Ziel laut AELF jedoch schon jetzt erreicht. (lb)

