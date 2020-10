Miesbach & Marseillan: Partnerschaft per Video-Schalte wegen Corona

Marseillan liegt bei Montpellier in Südfrankreich. Der beliebte Tourismusort steht für Strände, Natur, Kultur, Wein und Austern.

Corona verhindert gemeinsame Unterschrift

von Dieter Dorby schließen

Seit Ende 2019 ist die Partnerschaft zwischen Miesbach und Marseillan beschlossen, nun wird sie besiegelt. An diesem Samstag werden in beiden Städten die Partnerschaftsverträge unterzeichnet – wegen Corona mit einer vielleicht weltweiten Premiere: per Video-Konferenz.