Miesbach: Mega-Bauprojekt Habererplatz bleibt Thema - Eigene Vorstellungen wichtiger als Investoren

Von: Dieter Dorby

Teilen

Filetstücke mitten in der Kreisstadt: Der Habererplatz und der hinten rechts angrenzende AOK-Parkplatz sollen über kurz oder lang bebaut werden. Der angrenzende Waitzinger Park soll jedoch erhalten bleiben. © Thomas Plettenberg

Das Interesse einiger Investoren, in Miesbach den Habererplatz und den AOK-Parkplatz zu bebauen, ist immer noch lebendig. Wie groß das Interesse seitens der Stadt daran ist, sollte der Stadtentwicklungsausschuss klären.

Dabei wurde klar: Man will eigene Vorstellungen umsetzen und unabhängig von Investoren bleiben.

Vier Jahre sind vergangen, seit sich der Miesbacher Stadtrat unter Leitung der damaligen Bürgermeisterin Ingrid Pongratz (CSU) in einer Sondersitzung über eine mögliche Bebauung von Habererplatz und AOK-Parkplatz unterhalten hat. Die Diskussion im Juni 2018 war der erste Versuch eines Wiedereinstiegs in das Thema seit dem Scheitern der dortigen Tiefgaragenpläne im Jahr 2006.

Eruieren ohne Zeitdruck

Mehrere Konzepte habe man sich angeschaut, berichtete Bauamtsleiter Lutz Breitwieser nun in der jüngsten Ausschusssitzung. Die Einstellung des Stadtrats zu einem Arrangement aus Wohnungen, einem Hotel und einer Tiefgarage sah zuletzt so aus: Man wolle keinen Zeitdruck aufbauen, sondern langsam eruieren, was mit dem Areal langfristig geschehen solle.

Zu wertvoll zum Parken

Für Stadtplaner Otto Kurz, der an der Ausschusssitzung ebenfalls teilnahm, ist der Bereich für innerstädtisches Wohnen gut geeignet: „Ich würde unbedingt an dem Thema dranbleiben.“ Bereits im Stadtentwicklungskonzept von 2013 wird der Habererplatz als zu wertvoll eingestuft, um nur als Parkplatz zu dienen. Wohnungen mit integrierten Grünflächen sowie eine mehrgeschoßige Tiefgarage, die per Lift den Höhenunterschied zum Marktplatz ausgleicht, seien mittelfristig bessere Varianten, heißt es darin.

Verwaltung nicht mit Projekten überfordern

Paul Fertl (SPD) mahnte dabei eine vorsichtige Entwicklung an: „Die Fläche ist aktuell ein Luxusparkplatz. Das ist ein Filetstück – das wertvollste, das wir zu überplanen haben.“ Dranbleiben ja, aber man dürfe auch nicht die Verwaltung überlasten. „Wir haben ja auch noch das Baugebiet Am Gschwendt und die Entwicklung von Müller am Baum.“ Dem schloss sich Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) an: „Ich bin auch dafür, sich Zeit zu lassen.“

Bedeutung der Parkplätze für den Einzelhandel

Verkehrsreferent Florian Ruml (FWG) warnte jedoch davor, die oberirdischen Parkplätze zu gering zu schätzen: „Man muss vorsichtig sein. Die Parkplätze sind viel wert für den Einzelhandel. Und Tiefgaragen werden ungern genutzt.“ Der Waitzinger Park, die Grünfläche neben dem Habererplatz, ist für Ruml als Bauland jedoch tabu: „Das ist eine gut genutzte Naherholungsfläche.“

Sehr ernst nahm er die Arbeitsbelastung durch Müller am Baum. „Wir sollten erst das eine Fass zumachen, bevor wir das nächste öffnen.“ Was Christian Mittermaier (CSU) wiederum zu wenig war: „Wir sollten nicht warten, bis alle Fassl zu sind.“ Man könne durchaus weiterplanen, denn es werde weitere zehn Jahre dauern, bis es konkreter wird.

Planung für gesamte Innenstadt

Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) sprach sich dafür aus, ein solches Großprojekt zusammen mit dem Marktplatz zu betrachten: „Wir brauchen dann eine Planung, die die Innenstadt komplett aufnimmt.“

„Visionär entwickeln lassen – ohne Geldgedanken“

Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) mahnte zur Vorsicht angesichts der Euphorie mancher Investoren: „Die planen immer, was Geld bringt, aber nicht das, was die Stadt will. Die Frage ist doch: Wie kann man es bestmöglich für die Bevölkerung entwickeln?“ Mit der Waitzinger Wiese, dem Volksfestplatz, habe Miesbach eine Fläche, wo man für eine Tiefgarage in die Tiefe gehen könne – gut und gerne über drei Etagen. „Wir sollten das visionär entwickeln lassen – ohne Geldgedanken.“ Was nicht bedeuten soll, die Volksfestwiese zu bebauen. „Man braucht solche Flächen, wie die Theresienwiese in München und die Loretowiese in Rosenheim zeigen.“

Kreisbaumeister Boiger wirbt für KDK

Kreisbaumeister Christian Boiger, der die „offene Herangehensweise“ des Ausschusses begrüßte, brachte zudem mit Blick auf den ensemblegeschützten Marktplatz das nach seinen Worten „hoch subventionierte“ Projekt Kommunales Denkmalkonzept (KDK) ins Spiel (siehe Kasten). „Das Ensemble hat einen großen Wert“, betonte er. Diesen Wert bestmöglich zu nutzen, sei Ziel des KDK, an dem im Landkreis bereits die Stadt Tegernsee teilnehmen wolle.

Die Studie, die die Situation vor Ort erfassen soll, liege im fünfstelligen Bereich und werde zu etwa 70 Prozent vom Landesamt für Denkmalpflege getragen. Den Rest müsse die Stadt übernehmen. Das Ergebnis sei ein Rahmenplan mit Vorschlägen zur Umsetzung. „Das wäre eine gute Diskussionsgrundlage“, stellte Boiger fest und regte an, das Angebot zeitnah im Herbst im Stadtrat vorzustellen. „Es geht ja um die Visionen, die zwischen den Denkmälern leben sollen.“

Ein Vorschlag, den Güldner unterstützte. Auch SPD-Vertreter Paul Fertl sah darin eine gute Chance, „die Stadt auf ihr Wertniveau zu bringen. Wir sollten in diese Richtung gehen und unabhängig von Investoren vorgehen.“ Zwar brauche man Leute mit Geld – „diese Kröte werden wir schlucken müssen“, meinte Fertl – aber die Planung sollte die Stadt übernehmen. „Es geht ja auch um nachhaltige Dinge, nicht nur um den schnöden Mammon.“ Im Herbst soll das Thema weiter verfolgt werden – im Stadtentwicklungsausschuss oder im gesamten Stadtrat.

Exkurs: Das ist das Kommunale Denkmalkonzept (KDK)

Das Kommunale Denkmalkonzept (KDK) ist ein Forschungsprojekt, das das Ziel hat, in enger Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (LfD) Konzepte und Praktiken für eine „historisch informierte, nachhaltige Planungspraxis“ in dörflichen und städtischen Strukturen zu erarbeiten. Sogenannte Best-Practice-Beispiele sollen helfen, die Konzepte zu konkretisieren.

Das KDK ist ein in der Entwicklung befindliches Instrument raumbezogener Denkmalpflege des Landesamtes, welches auf die zunehmende Herausforderung von Städten und Dörfern reagieren soll, ihre Ortskerne, Quartiere, bedeutsamen Straßenzüge oder städtebaulich wichtigen Liegenschaften in Zeiten des strukturellen und demografischen Wandels zu erhalten, weiterzuentwickeln und zu beleben. Das Projekt des Kompetenzzentrums für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT) soll die Arbeit des Landesamtes auf wissenschaftlicher Ebene mit dem Ziel begleiten, die konzeptionelle Basis zu erweitern und zu evaluieren.

ddy