Miesbach: Mehr Baurecht für alle - dank Bebauungsplan für die Bayrischzeller Straße

Von: Dieter Dorby

So soll der geplante Bebauungsplan Bayrischzeller Straße/B 472 aussehen: Auf der linken Seite sind das H-förmige Seniorenheim Vitanas und das Finanzamt zu sehen, die als Bezugsfall für die Höhe herangezogen werden. Auf der Ostseite der Straße wird der geplante Neubau des Wohnhauses detailliert dargestellt. © Büro Benno Bauer

Es ist gewissermaßen eine Kettenreaktion: Für ein Wohnhausprojekt wird nun an der Bayrischzeller Straße ein Bebauungsplan aufgestellt, der mehr Baurecht schafft. Im Stadtrat, der darüber entscheiden soll, gibt es jedoch Bedenken wegen der angedachten Dimension – Wohnungsnot hin oder her.

Miesbach – Weil Miesbachs Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) seine Pension Wendelstein an der Bayrischzeller Straße, der B 472, abreißen und dafür 2026/27 ein Wohnhaus mit zwölf Wohneinheiten errichten will, soll für den gesamten städtebaulichen Bereich auf dieser Seite ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Wie berichtet, hat der Bauausschuss das Thema an den Stadtrat verwiesen. Der hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Projekt befasst und den Bebauungsplanentwurf im vereinfachten Verfahren auf den Weg gebracht.

Eine einstimmige Angelegenheit war das nicht. Denn mit Hedwig Schmid (SPD) sowie der FWG-Fraktion mit Markus Seemüller, Michael Lechner, Aline Brunner und Florian Ruml – Andreas Reischl fehlte – stimmten insgesamt fünf Stadtratsmitglieder dagegen. Mayer selbst war vorher wegen seiner persönlichen Beteiligung vorschriftsmäßig von Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen worden.

„Das ist zu viel des Guten“

Was die Kritiker stört, ist die Größe des Projekts. „Es gibt ein paar Aber“, monierte etwa Lechner und verwies darauf, dass der Neubau zu überdimensioniert sei. „Das ist zu viel des Guten“, meinte er. Die Baumasse sei zu reduzieren. Außerdem gehe damit „ein schmerzlicher Verlust von Übernachtungsmöglichkeiten“ einher. Ebenso sah es Schmid: „Nachverdichten ja, aber nicht so.“

Ihr Fraktionskollege Paul Fertl erinnerte dagegen daran, dass Miesbach Wohnungen brauche: „Die Nachverdichtung ist richtig und sinnvoll“, stellte er fest. Die Größe müsse man sich genauer anschauen. Jedoch gäben das gegenüberliegende Seniorenheim Vitanas und das Finanzamt eine gewisse Größe vor. Dem stimmte Florian Perkmann (SPD) zu: „Seit Jahren jammern wir wegen fehlenden Wohnraums. Ich sehe hier keinen Widerspruch.“

„Kubatur ist absolut harmonisch“

Lobende Worte gab es aus Mayers CSU-Fraktion. „Wir brauchen Wohnraum. Und die Kubatur ist absolut harmonisch – eine gelungene Architektur.“ Und die Höhe entspreche der Umgebung.

Urbanes Gebiet als Lösung

Spannend ist auch die Frage, was für ein Gebiet der Bebauungsplan ausweisen soll, denn in besagtem Viertel wird vornehmlich gewohnt, es gibt aber auch Gewerbe. Als Lösung wird ein „urbanes Gebiet“ angedacht, das es als Alternative noch nicht so lange im Baurecht gibt. Das hat laut Bauamtsleiter Lutz Breitwieser den Vorteil, dass Gewerbe möglich ist, der Wohnanteil aber deutlich über 50 Prozent liegen darf – anders als beim gängigen Mischgebiet.

Chance für Radweg an der B472

Der zu überplanende Bereich soll in sechs Sektoren aufgeteilt werden. Direkt an der B 472 soll der Gehweg verbreitert werden; auch ein Radweg sei denkbar, wobei hier Straßenbaulastträger nicht das Staatliche Bauamt in Rosenheim ist, sondern die Stadt Miesbach selbst. Für Fertl ein positiver Aspekt: „Der Radweg ist ein guter Ansatz.“

Gleiches Baurecht für alle

Die große Herausforderung für die Stadt ist es nun, einen Bebauungsplan zu schaffen, der keinen der betroffenen Grundeigentümer benachteiligt. Das heißt: Gleiches Baurecht für alle – auch wenn man es aktuell nicht nutzen will. Das war auch allen Stadtratsmitgliedern sehr wichtig. Da die Fläche im Innenbereich liegt, kann der Plan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Auch soll – anders als an der Seite zur B 472 hin – an der abgewandten Ostseite eine niedrigere Wandhöhe gelten. Der geplante Baukörper soll eine Wandhöhe von 8,70 Meter sowie drei Geschoße sowie ein viertes als Laternengeschoß bekommen. Die Grundfläche soll 32 Meter mal zwölf Meter betragen. Hinzu kommt eine Tiefgarage. Im Bebauungsplan soll die Firsthöhe zur B 472 bis zu 9,75 Meter, bei einem Staffelgeschoß bis zu 11,50 Meter betragen.

ddy