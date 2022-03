Miesbacher mit über zwei Promille am Steuer: Golf landet auf dem Dach

Von: Jonas Napiletzki

Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut verunfallte gestern ein Miesbacher mit seinem VW Golf bei Müller am Baum (Symbolbild). © dpa/picture alliance/Stefan Puchner

Ein 24-Jähriger Miesbacher hat in der Nacht auf Montag im Rausch einen Unfall verursacht. Sein Golf landete auf dem Dach. Verletzt hat sich der Fahrer nicht.

Miesbach - Nach einem Fußballspiel mit wohl feuchtfröhlichem Ausklang hätte ein 24-Jähriger aus Miesbach die Heimfahrt besser als Beifahrer angetreten. Mit knapp zwei Promille hat er sich trotzdem hinters Steuer seines Golfs gesetzt. Der Wagen landete kurz darauf auf dem Dach.

Unfall mit über zwei Promille

Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Miesbach mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Nacht von Sonntag, 13. März, auf Montag, 14. März. Der 24-jährige Fahrer des VW Golfs verunfallte dem Bericht zufolge „alleinbeteiligt“ an der B472 bei Müller am Baum. „Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, befand sich der Golf auf dem Dach liegend“, berichtet die Polizeisprecherin.

Vor Ort hätten die Beamten bei dem jungen Fahrer starken Alkoholgeruch festgestellt. Deshalb führten sie bei dem 24-Jährigen, der sich „auf dem Heimweg eines Fußballspiels befand“, einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab laut Polizeibericht einen Wert von knapp zwei Promille.

Fahrer unverletzt - Sachschaden 20.000 Euro

Die Polizei nennt als Unfallursache sowohl überhöhte Geschwindigkeit - an dieser Stelle gilt 60 km/h - als auch den enormen Alkoholeinfluss. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nicht. Der Golf erlitt einen Totalschaden. Angaben der Polizei zufolge wurden bei dem Unfall außerdem ein Baum und ein Verkehrsschild beschädigt. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf rund 20.000 Euro.

Bei Müller am Baum kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Im vergangenen Jahr hat sich dort ein Motorradfahrer schwer verletzt.

