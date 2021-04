Zeugen gesucht: Unbekannter klaut Seniorin bei Netto-Einkauf den Geldbeutel

40 Euro in bar gestohlen

Die Frau wird sich nichts dabei gedacht haben, als sie ihren Geldbeutel in den Einkaufswagen legte. Ein Dieb nutzte offenbar die Situation.

Miesbach ‒ Eine 67-jährige Frau wollte am Dienstagvormittag, 27. April im Netto-Markt in der Wallenburgerstraße in Miesbach einkaufen. Sie nahm sich einen Einkaufswagen und legte ihren Geldbeutel hinein. Als sie an der Supermarktkasse bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie nicht mehr im Einkaufswagen lag.

Netto in Miesbach: Unbekannter klaut Seniorin den Geldbeutel

Wie die Polizeiinspektion Miesbach in einem Pressebericht mitteilt, vermuten die Beamten, dass jemand den Geldbeutel geklaut haben muss. In ihrem Portemonnaie hatte die Frau rund 40 Euro in bar, wichtige Dokumente sowie eine Kreditkarte. Die Miesbacher Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, sich telefonisch unter 0 80 25 / 29 90 zu melden. (lb)

