Neuer Leiter will „Scheu vor dem Gesundheitsamt abbauen“

florian geyer.jpg © Landratsamt Miesbach

Neue Personalie am Gesundheitsamt Miesbach: Der Humanmediziner Florian Geyer rückt an die Spitze des Fachbereichs.

Miesbach – In Zeiten der Corona-Pandemie war und ist dieser Posten sicher nicht der bequemste, und tatsächlich war auch am Landratsamt Miesbach eine nicht gerade geringe Fluktuation bei der Leitung des Gesundheitsamts zu beobachten. Nach dem Ausscheiden von Christian Auracher 2019 war der Posten fast ein Jahr unbesetzt, die Nachfolge-Personalie ab Mai 2020 machte das Landratsamt nie groß publik. Heuer im Juni wurde mit Katja Stopfer eine neue Leiterin der Abteilung „Soziales, Jugend und Gesundheit“ vorgestellt, die im Organigramm auch als Leitung des Fachbereichs Gesundheit aufgeführt ist.

Personell Kontant nach deutlicher Fluktuation?

Auf diesem Posten folgt ihr nun Florian Geyer nach. Die Behörde dürfte auf personelle Kontinuität hoffen und scheint vom Neuen an der Spitze des Fachbereichs überzeugt. In seiner Pressemitteilung schreibt das Landratsamt: „Mit Florian Geyer übernimmt ein erfahrener Humanmediziner die Leitung des Fachbereichs im Landratsamt. Der 44-Jährige aus dem Landkreis München kennt sein Team bereits bestens.“ Denn Geyer wechselte bereits vor eineinhalb Jahren in den öffentlichen Gesundheitsdienst und damit ins Gesundheitsamt Miesbach. Zuvor hat der Mediziner 15 Jahre klinische Erfahrung in der Akut- beziehungsweise Notfallmedizin sowie mehreren chirurgischen Fachbereichen und allgemeinmedizinischer-hausärztlicher Versorgung gesammelt.

Neuer Leiter kam vor eineinhalb Jahren nach Miesbach

Der Wechsel quasi vom Schockraum im Krankenhaus an den Schreibtisch im Gesundheitsamt sei ungewöhnlich für einen Mediziner, aber für Geyer die beste Entscheidung, heißt es weiter. „Die Corona-Pandemie hat erst offengelegt, wie wichtig ein gut funktionierender öffentlicher Gesundheitsdienst ist“, wird er zitiert. „Ich wollte mich einbringen und einen Betrag zur Krisenbewältigung leisten.“ Daher habe er sich für den öffentlichen Gesundheitsdienst beworben.

Geyer: „Wollen ein nahbares Amt sein“

Wem das Gesundheitsamt zuletzt zu sehr als Elfenbeinturm erschien, dem scheint Geyer Hoffnung machen zu wollen: „Mein größtes Ziel als Gesundheitsamtsleiter ist es, Scheu vor dem Gesundheitsamt abzubauen. Oft haben Bürgerinnen und Bürger Sorge, sich an uns zu wenden, weil sie befürchten, dass wir mit strengen Regeln und nicht umsetzbaren Auflagen kommen.“ Das sei aber nicht der Fall. Geyer unterstreicht: „Wir wollen ein greif- und nahbares Amt sein, Gesetze mit Sinn und Verstand prüfen und umsetzen und Bürger unterstützen, beraten und erklären.“

In seinen Aufgabenbereich fallen neben dem durch Corona bekannt gewordenen Infektionsschutz auch Hygiene und Umweltmedizin wie etwa die Trinkwasser- und Badeseen-Qualität sowie der Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umweltbelastungen. Auch die allgemeine Gesundheitsförderung und Prävention – etwa Suchtprävention und Schuleingangsuntersuchungen – sowie die Medizinalaufsicht gehören zu Geyers Fachbereich. Eine Zusammenarbeit mit den Ärzten im Landkreis und im Krankenhaus sei dabei unerlässlich.