Neues Wohngebiet am Kreuzberg in Miesbach? Ausschuss soll Chancen prüfen

Von: Dieter Dorby

Teilen

Neues Bauland für die Kreisstadt? Die etwa 14 000 Quadratmeter große Fläche (1) am Kreuzberg wird von der Straße Kreuzberg (2) und der Bahnlinie Bayrischzell – München (3) begrenzt. Südlich davon verläuft die Bundesstraße B 472 (4). © Bayernatlas/ddy

In Miesbach steht vielleicht das dritte Wohnbauprojekt in den Startlöchern. Der Stadtentwicklungsausschuss nimmt heute eine mögliche Baulandentwicklung am süd-östlichen Kreuzberg unter die Lupe. Doch auch hier gibt es ein Problem: Besagte Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet.

Miesbach – In Miesbach tut sich etwas im Wohnungsbau. Wie berichtet, läuft das Verfahren zum Projekt Am Gschwendt bereits, und für die Gewerbebrache Müller am Baum wird an einer mit der Wasserschutzzone Thalham-Reisach-Gotzing verträglichen Neubebauung gearbeitet. Jetzt kommt noch der Kreuzberg hinzu. Dort könnte ein freies Feld im Südosten für den Wohnungsbau zur Verfügung stehen.

An die schätzungsweise 14.000 Quadratmeter ist das Areal groß – inklusive Hanglagen und Gehölz. Abzüglich der Erschließungsstraßen und der Fläche für einen Spielplatz blieben noch bis zu 9.000 Quadratmeter für Wohnraum. Wie dieser aussehen könnte, diskutiert am heute Abend der Stadtentwicklungsausschuss. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Ortstermin. Im Anschluss geht es im Rathaus weiter.

Problem Landschaftsschutzgebiet

Doch es gibt ein Problem: den Landschaftsschutz. Das Areal liegt in der geschützten Egartenlandschaft rund um Miesbach. Schon zweimal hat man laut Bauamtsleiter Lutz Breitwieser versucht, eine Herausnahme anzustoßen – beide Male gab es ablehnende Signale seitens des vorgeschalteten Naturschutzbeirats. Ausschlaggebend ist laut Breitwieser beide Male gewesen, dass das Vorhaben nicht konkret genug gewesen ist, um es belastbar beurteilen zu können.

Nun folgt also der dritte Anlauf, bei dem der Stadtentwicklungsausschuss beraten soll, unter welchen Voraussetzungen und Gesichtspunkten eine Bebauung seitens der Stadt vorstellbar sein könnte. Ein erster Planungsentwurf wurde im Stadtrat bereits nicht-öffentlich vorgestellt.

Hohe Hürden bei Müller am Baum

Für die Stadt kann das Ansinnen von Eigentümerseite durchaus eine Chance sein, neuen Wohnraum zu schaffen. Zwar gibt es bekanntlich das Bestreben, den Ortsteil Müller am Baum an der Mangfall neu aufzustellen und ein neues Quartier zu designen, doch die Hindernisse, die es dabei zu überwinden gilt, sind groß. Wie berichtet, liegt das Areal in der Schutzzone III des Wasserschutzgebiets, dessen Erweiterungsverfahren derzeit läuft.

Seitens der Behörden wie dem Wasserwirtschaftsamt ist die Zurückhaltung entsprechend groß. Zudem hatte sich Kreisbaumeister Christian Boiger wie auch Miesbachs Stadtplaner Otto Kurz dafür ausgesprochen, von den bereits vorgelegten Plänen auch aus städtebaulicher Sicht Abstand zu nehmen.

Wohnraum ist nicht alles

Das Argument, dass die Kommunen versuchen sollen, Wohnraum zu schaffen, ist aus Sicht der Regionalplanung zwar sehr gewichtig. Dennoch soll die planerische Zielsetzung, die Kernbereiche zu stärken und auszubauen, nicht vollends über Bord geworfen werden. Was bei Müller am Baum dazu führt, dass an das Vorhaben auch konzeptionell große Erwartungen gestellt werden.

Kreistag müsste zustimmen

Beim Areal am Kreuzberg, das im Norden von Wohnbebauung und im Osten von der Zuglinie der Bayerischen Regiobahn begrenzt wird – südlich verläuft die Bundesstraße 472 –, dürfte zumindest in dieser Hinsicht weniger dagegen sprechen. Bliebe also das Landschaftsschutzgebiet. Bei einer Herausnahme der Fläche müsste der Kreistag am Ende zustimmen.

ddy

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.