Miesbach nimmt Ladesäulen für E-Autos am Habererplatz offiziell in Betrieb

Von: Dieter Dorby

Offiziell am Netz: Die neue Ladestation am Habererplatz wurde von (v.l.) Josef Lipp (ESB), Markus und Bettina Weiß, Christian Schmid, Martin Weingärtner, Hedwig Schmid, Paul Fertl, Martin Pötzinger, Erhard Pohl, Manfred Burger, Franz Mayer und Petra Six sowie Bürgermeister Gerhard Braunmiller offiziell eröffnet. © tp

Sie stehen schon seit einiger Zeit einsatzbereit am Habererplatz in Miesbach, aber jetzt am Freitag ist der Startschuss gefallen: Die neuen Ladesäulen für E-Fahrzeuge sind offiziell eröffnet.

Zusammen mit Josef Lipp, Teamleiter Neue Geschäftsfelder bei Energie Südbayern (ESB), den Autohaus-Sponsoren Bettina und Markus Weiß, Martin Weingärtner, Christian Schmid, Martin Pötzinger sowie den Stadtratsmitgliedern Hedwig Schmid, Petra Six, Drittem Bürgermeister franz Mayer, Manfred Burger, Paul Fertl und Erhard Pohl gab Bürgermeister Gerhard Braunmiller die neue Anlage frei.

Wie berichtet, bestand ESB auf einen Baukostenzuschuss seitens der Stadt in Höhe von 10 000 Euro, den auf Initiative der Stadt sechs Sponsoren übernahmen. Neben den Anwesenden gehören auch das Autohaus Eder und die Firma Brummi Fit (Heid) dazu. Sie sind auch auf der Sponsorentafel an der Anlage vermerkt.

Zeichen pro Elektromobilität

Bürgermeister Gerhard Braunmiller freute sich über die neuen Säulen - es ist immerhin die siebte Station im Stadtgebiet: „Wir möchten damit ein Zeichen setzen und zeigen, dass die Kommune das Thema Elektromobilität aktiv mitgestaltet.“

Zwei Schnell- und zwei Normallader

Die vier Ladeplätze unterteilen sich in zwei Schnell- und zwei Normallader. Während letztere bis zu 120 Kilowatt abgeben und ein Fahrzeug in bis zu einer Stunde befüllen können, dauert es im Normalmodus deutlich länger, erklärte Lipp. Er dankte zudem der Stadt, die die Fläche kostenfrei zur Verfügung stellt, und den Sponsoren für die Unterstützung beim Aufbau.

Aufladen und gratis parken

Bezahlt wird die Stromladung via Karte, die jeder E-Autobesitzer über einen Provider erhält und damit verschiedene Stationen nutzen kann. In Miesbach ist das Parken während des Ladevorgangs kostenlos. Und auch wer länger steht, soll kein Knöllchen bekommen. Aber Achtung: Übertreiben sollte man es nicht. Denn der Stromfluss wird kontrolliert, und blockierte Ladeplätze können an die Stadt gemeldet werden.

ddy