Miesbach öffnet Einbahnstraßen für Radler

Für Radfahrer wird die Fahrt durch Miesbach an einigen Stellen einfacher. Der Bauausschuss der Stadt hat nun beschlossen, einige Einbahnstraßen für den Radverkehr freizugeben. Das bedeutet, dass Radler dann auch in der Gegenrichtung fahren dürfen.

Miesbach – Man könnte sagen: neuer Bürgermeister, neues Glück. Bereits im Juli 2018 hatte der Miesbacher Bauausschuss auf Initiative von Manfred Burger (Grüne) als Vorsitzender des Arbeitskreises Rad darüber diskutiert, ob man in einigen Einbahnstraßen für Radfahrer nicht auch das Fahren in der Gegenrichtung zulassen soll. Damals wurde unter Leitung von Bürgermeisterin Ingrid Pongratz (CSU) lediglich die Birkenstraße befreit. Die Kolpingstraße fiel aufgrund ihrer beengten Verhältnisse durch.

Bürgermeister befürwortet Öffnung

Nun kam das Thema unter Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) erneut auf den Tisch – mit mehr Erfolg. In Einzelbeschlüssen wurden Kolping- (eine Gegenstimme), Waag- (2), Fraunhofer- (4), Marienplatz und Marktplatz (jeweils einstimmig) für den Radverkehr geöffnet. Lediglich für die Stöger-Ostin-Straße bleibt mit 3:5 Stimmen auch künftig nur eine Fahrtrichtung erlaubt.

„Ich will das Thema noch mal aufgreifen“, hatte Braunmiller eingangs erklärt, denn „ich bin ein Befürworter dieser Möglichkeit“. Man habe die Stellungnahmen der Polizei eingeholt. Zusammen mit der Rechtslage ergebe dies, dass man öffnen könne. „Der Radverkehr führt in der Regel nicht zu erhöhten Unfallzahlen in Einbahnstraßen“, stellte der Rathauschef fest. Etwaige Engstellen könnten mit Ausweichmöglichkeiten entschärft werden. In Rosenheim, Holzkirchen, Weilheim und Bad Tölz werde dies auch praktiziert – die Erfahrungen seien dort positiv. Für Miesbach bot Braunmiller eine einjährige Probephase an.

Umstrittener Vorstoß

Michael Lechner (FWG) begrüßte diese Bereitschaft: „Ich bin froh und dankbar, dass endlich der zeitgemäße Stand kommt, für den wir uns immer eingesetzt haben.“ Hedwig Schmid (SPD) wollte diese Euphorie nicht teilen. „Ich habe damit schon Probleme“, gab sie zu – vor allem für die enge Kolpingstraße. „Wo sollen die Radler dort hin? Da kann ich nicht zustimmen.“

Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) verwies dagegen auf den geänderten Stellenwert des Radfahrens: „Es hat eine andere Lobby bekommen.“ Kolpingstraße, Marien- und Marktplatz seien für ihn in Ordnung, und bei der Waagstraße sollte die Feuerwehr befragt werden, inwieweit das mit deren Einsätzen zu vereinen sei. Keine Chance sieht er für die Stöger-Ostin-Straße – die sei wegen ihres Gefälles zu gefährlich.

Burger nahm die neue Bereitschaft positiv auf. „Man kann ja immer Problemsituationen sehen“, stellte er fest. Die Waagstraße habe er damals auch schon angeregt. Pongratz habe dann gesagt, das werde geprüft, „und das hat sie lange geprüft“. Mit Ausnahme der Stöger-Ostin-Straße wurde Braunmillers Katalog akzeptiert. Lediglich Braunmiller, Burger und Lechner sahen im Gefälle keine erhöhte Gefahr.