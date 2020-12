79-Jährige aus Miesbach fährt betrunken in den Gegenverkehr

Eine 79-Jährige aus Miesbach verursachte am Freitag gegen 16.45 Uhr einen Unfall an der Von-Vollmar-Straße. Ein Alkoholtest zeigte ein deutliches Ergebnis.

Miesbach - Wie die Miesbacher Polizei mitteilt, war die 79-Jährige am Freitag gegen 16.45 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Albert-Schweizer-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Sie wollte nach rechts in die Von-Vollmar-Straße abbiegen. Hierbei kam sie zu weit nach links und kollidierte mit dem Mercedes einer 40-Jährigen Frau, ebenfalls aus Miesbach.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand, es blieb bei etwa 6000 Euro Sachschaden. Die Polizei stellte jedoch bei der 79-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung fest. Darum wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Die Miesbacherin erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.