20-Jähriger tritt Wohnungstür einer fremden Frau ein - sein „Rausch“ stellt Polizei vor Rätsel

Vorher zieht er seine Schuhe aus

von Klaus-Maria Mehr

Eine eher seltsame Begegnung hatte eine Miesbacherin am frühen Sonntagmorgen. Ein junger Mann trat ihre Wohnungstür ein. Vorher hatte er sich die Schuhe ausgezogen.

Miesbach - Die Polizei Miesbach berichtet: Am Morgen des Pfingstsonntag gegen 5.50 Uhr rief eine 43-jährige Miesbacherin die Polizei an. Sie teilte mit, dass soeben ihre Wohnungstüre eingetreten worden sei. Der junge Mann sei nun in ihrem Wohnzimmer. Er wirke sehr seltsam. Sie bräuchte die Polizei.

Selstsamer Vorfall in Miesbach: Mann tritt Wohnungstür von Frau ein

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Schuhe vor der Haustüre zum Treppenhaus des Mehrfamilienwohnhauses standen. Bei der ersten Wohnung war die Wohnungstüre eingetreten.

Irschenberger (20) kommt Polizei entgegen - Offenbar unter Einfluss von Drogen

Noch bevor die Beamten die Wohnung betraten, kam ihnen ein 20-jähriger Irschenberger auf Socken, gefolgt von der Geschädigten, entgegen. Die junge Mann schien deutlich unter dem Einfluss irgendwelcher Substanzen zu stehen, die den klassischen Betäubungsmitteln nicht zugeordnet werden konnten.

Er meinte, er habe in der Wohnung Geräusche gehört, die er als Hilferuf interpretiert habe. Wie er zu dem Objekt kam, war zunächst nicht zu klären. An der Wohnungstüre richtete er einen ordentlichen Schaden an. Die Zarge und das Türblatt müssen ausgetauscht werden. Die Miesbacherin verzichtete noch vor Ort auf einen Strafantrag.

Um die Identität des Beschuldigten festzustellen, wurde er zunächst vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest verlief negativ. Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf eine Blutentnahme.

Irschenberger (20) tritt Wohnungstür in Miesbach ein - Polizei ratlos, was er genommen hat

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der Beschuldigte mit einer 20-jährigen Bekannten aus Bayrischzell traf. Das Duo traf sich dann in einer Wohnung einer 16-jährigen Miesbacherin. Deren Eltern waren nicht da. So konnte die „sturmfreie Bude“ zu einem corona-freundlichen Beisammensein genutzt werden. Wie er dann in den frühen Morgenstunden zum Tatort kam, blieb ungeklärt. Ebenso die Substanz, die er eingeworfen hat.

Den Irschenberg erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Clique darf sich über einen Bußgeldbescheid wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetzt freuen.

