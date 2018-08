Polizei sucht Mann, der auf einem Parkplatz mit Hammer Nägel in Bäume schlug

Der Fall ist mindestens merkwürdig: Ein Mann wurde dabei beobachtet, wie er auf dem Parkplatz des Oberland-Centers in Miesbach mit einem Hammer gegen Bäume schlug. Verbreiten Sie den Zeugenaufruf der Polizei.

Miesbach - Wie die Polizei Miesbach berichtet, beobachtete ein Zeuge den hämmernden Mann am späten Freitagabend, ungefähr um 23.30 Uhr. Als der Zeuge den Mann fragte, was er da mache, flüchtete dieser in Richtung Frühlingstraße. Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass der Mann die Rinde zweier Bäume beschädigt hatte und Kupfernägel in einen der Stämme geschlagen hatte.

Die Polizisten suchten das Gebiet ab, fanden den Täter aber nicht. Die Polizisten zogen die Nägel aus dem Baum.

Verbreiten Sie den Zeugenaufruf der Polizei Miesbach: Wer hat den Mann gesehen, der vom Zeugen folgendermaßen beschrieben wird? „Er soll ca. 1,80 Meter groß und etwa 40 Jahre alt sein, einen leichten Bauchansatz und graue, kurze Haare haben. Er war zum Tatzeitpunkt mit einem grauen Pulli (Form und Farbe der Hose nicht bekannt) bekleidet und trug einen Hammer bei sich.“

