Miesbach: Die Telefonbetrüger versuchen es derzeit besonders häufig. Alleine Donnerstag wurden der Polizei bis 13 Uhr neun Fälle in Miesbach gemeldet. Die mahnt jetzt zur Vorsicht.

Miesbach - Die Gauner geben einfach nicht auf. Wie die Polizei mitteilt, kommt es derzeit wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Meist geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus. Am Donnerstag wurden alleine in Miesbach bis 13 Uhr bereits neun Anrufe gemeldet.

Miesbach: Polizei warnt vor Telefonbetrug - Donnerstag besonders viele Fälle

Die Masche der Betrüger ist fast immer dieselbe: Der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter oder auch anderer behördlicher Vertreter vor und erklärt, dass bei dem Angerufenen ein Einbruch geplant sei. Manchmal heißt es auch, in der Nähe seien Einbrecher festgenommen worden. Aus diesem Grund solle der Angerufene Geld und Schmuck in Sicherheit bringen. Ein „Kollege“ könne alles abholen, es wäre aber auch möglich, Geld und Schmuck im Umfeld des Anwesens zu verstecken.

Am Donnerstag wurden in Miesbach neun solcher Fälle gemeldet. Bei keinem hatten die Betrüger Erfolg. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass die Täter es weiter versuchen werden.

Telefonbetrug in Miesbach: Das rät die Polizei

Die betont deshalb noch einmal ihre Verhaltensratschläge für derartige Anrufe:

Setzen Sie Familienangehörige und Nachbarn über die Masche in Kenntnis.

Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über persönliche Verhältnisse!

Staatliche Stellen fordern niemals auf diese Art und Weise Bargeld.

Rufen Sie Ihre örtliche Polizei zurück und erkundigen sie sich. Verwenden Sie hierfür niemals die im Display angezeigte Rufnummer, sondern die Ihnen bekannte.

Rufen Sie bei dem geringsten Zweifel den Polizeinotruf 110! Haben Sie keine Angst anzurufen! Lieber einmal zu oft den Notruf genutzt, als Opfer der Betrüger zu werden!

