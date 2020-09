Rambo-Radler rammt Elfjährige und flüchtet - Kind verletzt zurückgelassen

Ein Radfahrer hat in Miesbach ein elfjähriges Mädchen gerammt. Danach ließ er das verletzte Kind alleine nach Hause humpeln. Die Polizei sucht nach dem Rambo-Radler.

Miesbach - Erschütternder Vorfall in Miesbach: Ein Radler rammt ein elfjähriges Mädchen und lässt es verletzt zurück. Die Kleine muss alleine nach Hause humpeln. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Elfjährige war am Mittwochabend (16. September) auf dem Weg zu ihrer Mutter, als ihr gegen 18 Uhr in der Nähe der Miesbacher Berufsschulturnhalle ein Fahrradfahrer entgegenkam. Der Radler rammte die junge Miesbacherin, woraufhin diese zu Boden stürzte.

Miesbach: Rambo-Radler fährt Mädchen um und lässt es verletzt zurück

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Miesbach zog sie sich dabei diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Ihr Handy war bei dem Sturz zerbrochen, wodurch ein Sachschaden von circa 300 Euro entstand. Anstatt sich um das sichtlich verletzte Mädchen zu kümmern, fuhr der Radler einfach weiter. Die Elfjährige musste alleine nach Hause humpeln.

Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall und Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer. Dieser trug eine schwarze Radlerhose, ein dunkles Oberteil, einen schwarzen Helm, hatte stark sonnengebräunte Haut und fuhr auf einem schwarz-grünen Fahrrad. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 08025/2990 entgegen. sg

