Ein Raser in einem 600 PS starken Alfa Rome ist bei Miesbach geblitzt worden. Er war fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.

Miesbach - Die Polizisten, die am Donnerstag auf der Staatsstraße 2073 bei Miesbach die Geschwindigkeit kontrollierten, erkannten schon am heulenden Motor, was gleich passieren würde. „Das immer lauter werdende Motorengeräusch eines 600 PS starken Alfa Romeo ließ die Beamten erahnen, dass der Fahrer sich durch die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Stundenkilometer eingeengt fühlt“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Das Ergebnis der Messung auf Höhe der Abzweigung zum Gut Wallenburg: 149 km/h. Fast doppelt so viel, wie erlaubt.

Der Fahrer, ein Esslinger, feierte an diesem Tag seinen 31. Geburtstag. Das Geschenk der Beamten: 440 Euro Strafe, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot.

