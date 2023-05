Miesbach: Realschule erfährt Zulauf - Gymnasium meldet „sehr viel weniger Anmeldungen“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Die Schülerverteilung von Gymnasium (vorne) und Realschule (hinten) in Miesbach verändert sich im kommenden Schuljahr. Das geht aus den Anmeldezahlen für die fünften Klassen hervor. © Thomas Plettenberg

Ungewöhnlich viele Schüler in Miesbach besuchen im nächsten Jahr die Realschule - während das Gymnasium weniger Anmeldungen verzeichnet.

Miesbach – Mit ungewöhnlichen Anmeldezahlen starten zwei weiterführende Schulen in der Kreisstadt ins neue Schuljahr. Während die Realschule Miesbach 139 reguläre Anmeldungen und 29 Schüler im Probeunterricht erwartet, spricht Claudia Reiserer, Leiterin des Gymnasiums, von „sehr viel weniger Anmeldungen als im Vorjahr“. Bisher sei ihre Schule mit jährlich fünf neuen Eingangsklassen gestartet – heuer bleibt es bei vier kleinen Klassen. „Wir wissen noch nicht wirklich, woran das liegt“, sagt Reiserer. Eine Vermutung hat sie aber: „Vielleicht sind manche Eltern vorsichtiger geworden und sehen die Realschule als sichereren Weg.“ Viele Schüler hätten sich trotz gymnasialer Eignung an Realschulen angemeldet.

Für das Gymnasium bleiben damit 97 Anmeldungen und drei Schüler, die wegen eines noch nicht ausreichenden Notenschnitts am Probeunterricht teilnehmen. Hinzu kommt ein Kind, das von der fünften Klasse der Realschule ans Gymnasiums übertritt. Im Vorjahr waren es noch 133 Einsteiger. Die Größe der Schule schrumpft von knapp über 1000 auf knapp unter 1000 Schüler. Durch den kleinen Abiturjahrgang von 85 Absolventen bleibe die Gesamtzahl aber verhältnismäßig stabil.

Gymnasium bietet neues Format für Einführungsklassen

Weitere Überraschungen sollte es heuer nicht geben. Brückenklassen für Schüler aus der Ukraine sind bereits an den Gymnasien Tegernsee und Holzkirchen eingerichtet; bei steigendem Bedarf würde wohl zunächst eine Realschule angefragt, meint Reiserer. Die Turnhalle des Gymnasiums bleibe indes mit Geflüchteten belegt. Für den Sportunterricht teilt sich das Gymnasium wie schon in diesem Schuljahr die Halle der Realschule. Aber, so Reiserer: „Der Sportunterricht findet nach Lehrplan statt.“ Dazu nutze man auch die TV-Halle und den Sportpark.

Neuerungen gibt’s am Gymnasium mit einer Einführungsklasse. Bisher konnten Schüler mit Mittlerer Reife in die zehnte Klasse des Gymnasiums einsteigen und nach drei Jahren in der zwölften Jahrgangsstufe das Abitur ablegen. Nun, erklärt die Schulleiterin, steigen Interessenten in die elfte Klasse ein und bleiben bis zur 13. Jahrgangsstufe. Bereits jetzt gibt’s für das neue Format ausreichend Anmeldungen.

Realschule freut sich über guten Ruf

Die Einschätzung Reiserers bestätigt auch Oksana Schnegelberg, die als weitere Stellvertreterin des Schulleiters Thomas Kaspar an der Realschule Miesbach die Planung kennt. „Wir waren stark überrascht“, sagt Schnegelberg. Nach rund 105 Anmeldungen im Vorjahr sei mit den nun insgesamt knapp 170 Interessenten klar, dass fünf bis sechs statt bisher vier Klassen gebildet werden. Denn: Weitere zehn Bewerber wollen zudem von der Mittelschule oder dem Gymnasium auf die Realschule wechseln. „Offenbar ist unser Ruf sehr gut“, sagt Schnegelberg. Die starke Nachfrage führt sie auch auf den gut besuchten Tag der offenen Tür, viele Geschwisterkinder und die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zurück.

„Ich hoffe, dass wir alle unterkriegen“, sagt Schnegelberg. Die Realschule arbeite nach dem Lehrerprinzip; die Mitarbeiter haben feste Räume, zu denen Schüler je nach Unterricht wechseln. Schwieriger ist indes die Turnhallen-Situation. Ergänzend zum Sportpark findet der Unterricht teils in Klassenzimmern statt. nap

An der Oberland Realschule und den Holzkirchner Gymnasien scheinen die Schülerzahlen stabil zu bleiben.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.