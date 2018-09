Alarm in der Nacht: Als Feuerwehrler Adresse über Funk hört, gefriert ihm das Blut in den Adern

Der Piepser geht mitten in der Nacht um 0.15. Als Leonhard Röhrl (29) die Adresse hört, schießt ihm ein Schock durch die Glieder. Er kennt die Adresse sehr gut.

Update 11.15 Uhr: Die Hände von Leonhard Röhrl (29) sind schwarz vom Ruß. Normalerweise würde der Miesbacher am Dienstagvormittag in der Säcklerei Moser mit Schere, Nadel und Faden arbeiten. Doch am Morgen nach dem nächtlichen Schwelbrand ist alles anders. Immer noch hängt ein beißender Rauchgeruch in der Werkstatt an der Fraunhoferstraße. Röhrl und sein Chef Ferdinand Moser sichten die vom Qualm schwer in Mitleidenschaft gezogenen Lederhosen und Hemden, räumen auf – und beantworten Fragen die Fragen der Kriminalpolizei.

Röhrl hat den Einsatz in der Nacht von Montag auf Dienstag hautnah miterlebt, denn er ist selbst bei der Feuerwehr Miesbach. Als ihn Alarm gegen 0.15 Uhr aus dem Schlaf reißt und er die Adresse hört, weiß er sofort, dass dies kein normales Ausrücken wird. In der Säcklerei Moser, bei der er seinen Beruf erlernt hat und dieses selten gewordene Handwerk nun seit fünf Jahren mit Eifer und Begeisterung ausübt, ist ein Feuer ausgebrochen. Der Miesbacher schnappt sich seinen Ladenschlüssel, eilt zum Umziehen ins nahe gelegene Feuerwehrhaus – und dann mit seinen Kameraden zur Säcklerei.

Die Bewohnerin der darüber liegenden Wohnung hatte den Rauch bemerkt und den Notruf gewählt, berichtet Matthias Resch, Zweiter Kommandant der Feuerwehr Miesbach. Schon durch das Schaufenster erkennen die 25 Einsatzkräfte, dass es sich um einen Schwelbrand an der Werkbank handelt. Nachdem ihnen Röhrl die Tür aufgesperrt hat, dringen zwei Atemschutztrupps in den total verqualmten Laden ein und löschten das Brandgut mit einem Feuerlöscher ab. Gerade noch rechtzeitig, wie Resch betont. „Es war kurz vor der Durchzündung.“

Durch das schnelle Eingreifen können die Retter eine Ausbreitung auf das Lager und die Wohnung im Obergeschoss verhindern. Auch ein größerer Löscheinsatz und ein damit verbundener Wasserschaden wird so vermieden, betont Röhrl. „Aus Feuerwehrsicht ist der Einsatz super gelaufen.“

Doch der Miesbacher ist in dieser Nacht eben nicht nur ein Feuerwehrler, sondern auch ein Säckler. Und dem blutet das Herz beim Blick auf die verrauchte Ware. „Wir müssen alles ausräumen“, erklärt er. Den Sachschaden kann Röhrl noch nicht abschätzen. Angesichts der handwerklichen Qualität, für die die Miesbacher Säcklerei bekannt ist, dürfte er aber hoch ausfallen. „Da hängt unsere Existenz dran“, sagt Röhrl und schluckt.

Auch die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, gibt Jürgen Thalmaier, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, auf Nachfrage bekannt. Von vorsätzlicher Brandstiftung sei derzeit aber nicht auszugehen. Vieles deute darauf hin, dass ein Bügeleisen den Schwelbrand ausgelöst hat.

Während die Kripo ihre Arbeit macht, räumen Moser und Röhrl im Laden auf. Ihre Ware dürfen sie vorerst bei einem befreundeten Miesbacher Geschäft einlagern. Die Auftragsbücher seien zum Glück unversehrt geblieben, berichtet Röhrl. Daher dürften sich auch die Auswirkungen auf die Kunden in Grenzen halten. „Wir haben gut vorgearbeitet.“

Erstmeldung:

Miesbach - Das Miesbacher Traditionsgeschäft, die Säcklerei Moser, direkt im Zentrum von Miesbach in der Fraunhoferstraße 6 ist einem Feuer zum Opfer gefallen. Die Feuerwehr Miesbach rückte in der Nacht auf Dienstag zum Einsatz aus.

Große Teile des Ladens konnten glücklicherweise gelöscht werden. Dennoch ist sehr viel von der Einrichtung in Mitleidenschaft gezogen worden. Weitere Informationen zum Einsatz folgen.

sg/kmm