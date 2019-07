Miesbach/Bayern: Auf dem Miesbacher Volksfest kam es zu einer handfesten Schlägerei. Drei Angreifer trieben ihr Opfer erst in die Enge, dann schlugen sie zu.

Miesbach - Auf dem Miesbacher Volksfest kam es am Freitag zu einer Schlägerei. Wie die Polizei berichtet, suchten gegen 23.30 Uhr drei türkisch-stämmige Jugendliche Streit mit einem 19-jährigen Schlierseer. Sie drängten und schupsten ihn vor sich her in Richtung Kulturzentrum. Dort gingen sie auf ihn los.

Miesbach: Schlägerei beim Volksfest - Drei Angreifer, ein Opfer

Die drei Angreifer verletzten ihr Opfer durch einen kräftigen Faustschlag zur Nase. Im Anschluss konnte der Schlierseer fliehen. Ein Rettungswagen brachte ihn in das nahe Krankenhaus.

Die Polizei bittet nun um die Hilfe der Bürger, um den Angriff aufzuklären. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Miesbach melden, am besten telefonisch unter 08025/2990.

