Miesbach: Schöffengericht verurteilt junge Frau zu Geldstrafe

Ein Verfahren gegen eine junge Frau wurde nicht eingestellt - das Schöffengericht Miesbach verhängte eine Geldstrafe (Symbolbild). © Archiv al

Das Schöffengericht Miesbach hat eine junge Frau zu einer Geldstrafe verurteilt. Von einer Verurteilung wegen vorsätzlicher oder fahrlässige Körperverletzung sah das Gericht ab.

Tegernseer Tal – Ein tragisches Beziehungsende hat nun das Miesbacher Schöffengericht verhandelt. Auf der Anklagebank saß eine junge Frau, die sich aus Verzweiflung über die vermeintlich bevorstehende Trennung von ihrem Freund das Leben nehmen wollte. Laut Anklage soll sie in dieser Absicht eine Gasexplosion herbeigeführt haben, bei der sie – wie auch der damalige Partner – schwere Verbrennungen erlitt. Ein zu Beginn geführtes Rechtsgespräch führte zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 4000 Euro an den Ex-Freund, der auch als Nebenkläger auftrat. Einer Einstellung des Verfahrens stimmte die Nebenklage jedoch nicht zu, sodass es zur Verhandlung kam.

Zum Tatvorwurf selbst äußerte sich die Angeklagte nicht, schilderte aber die sozialen Folgen des Geschehenen. In der Arbeit habe sich der Vorfall rasch herumgesprochen, da der Freund im gleichen Bereich arbeite. In der Folge habe sie unter einem regelrechten Rufmord, unter Anfeindungen und Vorverurteilungen zu leiden gehabt.

Kein nennenswerter Schaden am Gartenhaus

Ihr Ex berichtete dann im Zeugenstand, dass es ab und an kleinere Streitigkeiten gegeben habe, so auch am Tattag. Nach einem abendlichen Termin habe er seine Freundin noch besuchen wollen, dann aber diesen Besuch wie auch einen für den kommenden Tag geplanten Ausflug abgesagt. Von Trennung sei nicht gesprochen worden, doch im Laufe mehrerer Telefonate an besagtem Abend habe die Freundin plötzlich geäußert, ihr Leben sei ohne ihn sinnlos. Er sei dann ins Auto gestiegen und zu ihr gefahren, habe sie jedoch im Wohnhaus nicht angetroffen. Draußen habe er dann ein pfeifendes Geräusch aus dem Gartenhaus gehört, die Türe geöffnet und die Frau dort mit einem Glas Wein neben der geöffneten Gasflasche gesehen. Während er die Flasche ins Freie gebracht habe, habe die Freundin völlig in sich gekehrt gemurmelt, „jetzt könnte ich es beenden“, und ein Feuerzeug betätigt. Der weitere Verlauf dem Zeugen zufolge: Ein Anruf der in unmittelbarer Nähe wohnenden Mutter der Angeklagten. Dieser habe er erklärt, was passiert war, dann die Freundin ins Freie gebracht und die auf dem Hüttenboden schwelenden Glutnester gelöscht. „Dass ich Verbrennungen an den Unterschenkeln hatte, habe ich erst gar nicht wahrgenommen“, erinnerte er sich.

Wieso er nicht gleich die Polizei gerufen habe, fragte Richter Walter Leitner. „Ich habe ihr so etwas nicht zugetraut“, antwortete der Mann. Nach der Tat habe er die Beziehung als beendet betrachtet. An dem Gartenhäuschen war nach Aussage einer Polizistin der Kripo Miesbach kein nennenswerter Sachschaden entstanden. Eine Persönlichkeitsstörung liege nicht vor, erklärte eine Psychiaterin. Chatverläufe zwischen den Partnern würden bei der Angeklagten aber eine Art Nähe-Distanz-Problem zeigen. Es habe sich um einen emotional labilen, belastenden Moment gehandelt, der den Ausschlag gegeben habe.

Geldstrafe verhängt

Der Staatsanwalt plädierte dann auf eine Geldstrafe von 210 Tagessätzen zu je 60 Euro wegen des Herbeiführens der Explosion. Die Verteidigung führte verminderte Schuldfähigkeit durch die psychische Belastung und möglichen Alkoholkonsum ins Feld. Das Schöffengericht verhängte gegen die Mittzwanzigerin dann eine Strafe von 90 Tagessätzen je 60 Euro. Von einer Verurteilung wegen vorsätzlicher oder fahrlässige Körperverletzung sah das Gericht ab. stg

