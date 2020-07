Miesbach: Schopfgraben bekommt einseitiges Halteverbot

Ein absolutes Halteverbot soll am Schopfgraben in Miesbach ein Zuparken verhindern.

Unmut über zugeparkte Straße

von Dieter Dorby schließen

Liegt es am Café Krauthof ein paar Meter entfernt in der Unteren Wies, an den Anwohnern oder einfach am zunehmenden Verkehr? Fakt ist: Die Parkplatzsituation am Schopfgraben in Miesbach hat sich verschärft.