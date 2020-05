So hat sich der Hallenwald am Harzberg durch die ALB-Maßnahmen verändert

Vorher-nachher-Vergleich in Miesbach

Die Rodungsarbeiten im Hallenwald sind fürs Erste beendet. Im Rahmen des Durchführungsbeschlusses der EU hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen am Harzberg in Miesbach alle Bäume – vornehmlich Buchen – entnehmen müssen, die als Wirtspflanze für den Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) infrage kommen.