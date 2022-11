Miesbach soll seine NS-Vergangenheit fundiert aufarbeiten

Von: Dieter Dorby

Dieses Bild löste die Diskussion aus: das Wandgemälde „Miesbacher Honoratioren beim Kartenspiel“ von Josef Stallhofer. © Dieter Dorby

Die Stadt Miesbach soll ihre nationalsozialistische Vergangenheit von einer unabhängigen und fachlich neutralen Stelle untersuchen lassen. Diese Empfehlung hat der Kulturausschuss am Montagabend einstimmig an den Stadtrat ausgesprochen.

Dazu soll ein Vertreter der beiden infrage kommenden Institutionen – das Institut für Zeitgeschichte und der Bayerische Landesverein für Heimatpflege – die Möglichkeiten der Aufarbeitung darstellen und einen Kostenrahmen vorlegen.

Auslöser für den Beschluss war ein Antrag von Lisa Hilbich. Die stellvertretende Ortsvorsitzende der SPD hatte bei der Bürgerversammlung beantragt, die Kreisstadt möge die Entwicklung und Geschichte des Nationalsozialismus von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende 1945 in Miesbach erforschen. Ziel sei es, „vorhandene Dokumente aus öffentlichen und privaten Beständen zu recherchieren, einzuordnen und öffentlich zugänglich zu machen“. Vereine, Schulen, Parteien, Kirchen sowie Interessierte sollen mitarbeiten können.

Mitarbeit erwünscht

Ende Oktober hatte die SPD Miesbach bereits in ähnlicher Form die zeitnahe Einrichtung einer Geschichtswerkstatt mit professioneller Anleitung und Begleitung gefordert, bei der sich alle interessierten Gruppierungen der Gesellschaft einbringen können (wir berichteten). Hintergrund für den Vorstoß war ein Wandgemälde im Parsberger Altwirt, das vor dem Abriss gerettet werden soll. Dabei waren zwei der vier dargestellten Personen von Stadtkurator Alexander Langheiter angesichts ihrer NS-Vergangenheit als „nicht unproblematisch“ eingestuft worden.

In der Sitzung zeigten sich die Ausschussmitglieder offen für ein solches Vorhaben. Jedoch betonte Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU), dass eine solche Aufarbeitung professionell durchgeführt werden müsse: „Deshalb ist es sinnvoll, eine Studie in Auftrag zu geben.“

Hohe Kosten für fundierte Studie absehbar

Als Beispiel verwies er auf die kreisfreie Stadt Kempten, die sich ihre NS-Vergangenheit von der Universität Augsburg aufarbeiten ließ – für „mehrere 100.000 Euro“, merkte Braunmiller an, ohne weiter auf Miesbachs angespannte Finanzsituation einzugehen. Es sei ein umfangreiches Projekt gewesen, das drei Jahre gedauert habe und für das mehrere Archive ausgewertet worden waren. „Wir müssen uns diesem Thema nähern“, stellte Braunmiller fest, aber das könne nicht durch das städtische Personal erfolgen – „das müssen wir nach außen geben“. Die Entscheidung darüber obliege dem Stadtrat.

Für Inge Jooß (SPD) ist es ein überfälliger Schritt, den die Stadt nun gehen soll. Schon vor 20 Jahren habe sie diese Aufarbeitung angeregt, denn „die Jahre von 1933 bis 1945 sind ein wichtiger Bestandteil der Miesbacher Geschichte“. Zwar habe es immer wieder Ausstellungen gegeben, aber die seien eher in der Form gelaufen: „Schlimm, furchtbar – gehen wir weiter.“

„Wir müssen aus der Geschichte lernen“

Dabei sei es heute umso mehr notwendig, den historischen Hintergrund des Dritten Reichs zu beleuchten, erklärte Jooß weiter. „Wir müssen aus der Geschichte lernen“, stellte sie mit Blick auf „Rechts-Bewegung“ und zunehmender Diskriminierung fest. Außerdem gebe es sehr viele positive Beispiele von Menschen, „die sehr viel riskiert haben“.

Dem schloss sich Kick van Walbeek (Grüne) an. „Wir dürfen die Augen nicht zumachen“, betonte sie. „Es geht um die Zukunft der Demokratie.“ Auch könne sie sich sehr gut eine Stolperstein-Aktion für Miesbach vorstellen.

„Wen man es anpackt, dann richtig“

Für Kulturreferentin Verena Schlier (CSU) ist besonders wichtig, dass das Projekt professionell begleitet wird, „denn man kann auch ganz viel falsch machen dabei“. Zudem regte sie an, dass sich die Stadt einen Überblick verschaffen soll, was bereits in diese Richtung veröffentlicht wurde. „Vielleicht wurde dazu ja auch schon etwas gemacht?“ Dem stimmte Stadtkurator Langheiter zu: „Man muss in die Tiefe gehen. Dazu muss man in verschiedenen Archive wie das in Berlin. Wenn man es anpackt, dann richtig.“ Was auch Aline Brunner (FWG) begrüßte: „Gut, dass das Thema nicht totgeschwiegen wird. Man muss es aufarbeiten.“

