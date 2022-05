Miesbach: Stadt plant Ferienbetreuung - „Wollen eine Lücke schließen“

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Vertritt die Interessen von Familien: Stadträtin Malin Friese (Grüne) vor dem Rathaus. © Christian Scholle

Miesbachs Familienreferentin Malin Friese spricht im Interview mit unserer Zeitung über das geplante städtische Ferienprogramm. Das soll eine Betreuungslücke schließen.

Miesbach – Derzeit ermittelt die Stadt Miesbach mit einer Online-Abfrage, ob (angehende) Grundschüler eine Betreuung in den Ferien brauchen. Das geht auf eine Initiative des Arbeitskreises Jugend und Familie zurück, in dem auch Stadträtin und Familienreferentin Malin Friese (Grüne) und Jugendreferent Christian Mittermaier (CSU) aktiv sind. Wir sprachen mit Friese (38), selbst dreifache Mutter, über die Notwendigkeit eines solchen Angebots.

Frau Friese, die Stadt Miesbach bereitet eine Ferienbetreuung für Grundschüler vor. Gibt es denn noch keine?

Malin Friese: Es gibt ein Ferienprogramm, das die Kommunen Miesbach, Hausham und Schliersee gemeinsam anbieten. Allerdings hat das primär den Spaßfaktor im Fokus. Die Idee ist, jenen Schülern etwas zu bieten, die nicht in den Urlaub fahren. Der Kreisjugendring hat letztes Jahr seinen Fokus verändert und das Programm ganztags angeboten. Aber nur eine Woche in den Sommerferien. Ein Ferienprogramm, das in erster Linie der Betreuung von Kindern dient, deren Eltern arbeiten müssen, gibt es in Miesbach somit noch nicht. Abgesehen vom Hort, der dies im Konzept verankert hat.

Ab Schuljahr 2026/27 sollen alle Erstklässer einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Der inkludiert eine Ferienbetreuung. Wird die Stadt deshalb aktiv?

Malin Friese: Wir sehen einfach, dass es einen großen Bedarf gibt. Die 30 Tage Urlaub, die Arbeitnehmer in der Regel haben, reichen bei Weitem nicht, um sämtliche Schulferien abzudecken. Deshalb ist auch der Andrang auf die Hortplätze in Miesbach so groß. Tatsache ist, dass heutzutage meist beide Elternteile berufstätig sind. Solange ihre Kinder eine Kita besuchen, müssen sie keine wochenlangen Ferien abdecken, weil Kitas maximal 30 Schließtage jährlich haben. Mit der Einschulung ihrer Kinder stehen sie plötzlich vor einem Problem. Diese Betreuungslücke wollen wir schließen. Der Arbeitskreis Jugend und Familie zeigt diese Problematik schon länger auf.

Eltern werden einen Eigenanteil leisten müssen.

Welche Faktoren ermittelt die Abfrage?

Malin Friese: Zunächst wollen wir den Bedarf sichtbar machen. Um aufzuzeigen, in welchem Umfang es ihn gibt. Außerdem interessiert uns, in welchen Schulferien es besonders brennt, welche Betreuungszeiten täglich erforderlich sind und ob Interesse an einem Mittagessen besteht. Um dann ein zielgerichtetes Angebot machen zu können. Schlussendlich wollen wir den Eltern einen finanziellen Rahmen aufzeigen, um sie darauf vorzubereiten, dass das kein Gratisangebot ist. Es gibt zwar eine staatliche Förderung, aber Eltern werden einen Eigenanteil leisten müssen.

Wie war der Rücklauf in den ersten Tagen der Abfrage?

Malin Friese: Bombastisch. Wir hatten allein in der ersten Stunde nach Versenden 70 Rückmeldungen. Das liegt natürlich auch daran, dass es sich um eine interaktive Online-Abfrage handelt. Sie ist übersichtlich strukturiert und bequem innerhalb weniger Minuten ausgefüllt. Die Stadt hat sie an die Grundschulen und Kindergärten geschickt, mit der Bitte um Weiterleitung an die Eltern. Das ist zeitgemäßer als ein Zettel im Garderobenfach des Kindes.

Können Sie schon sagen, in welchen Schulferien der Bedarf besonders hoch ist?

Malin Friese: Etwa 70 Prozent der Eltern wollen eine Betreuung in den Sommerferien. Das ist ja auch der längste und damit am schwersten zu überbrückende Zeitraum. Hier liegt der Fokus auf den ersten drei Wochen.

Der ehrenamtliche Arbeitskreis Jugend und Familie wird mit anpacken.

Worin besteht die größte Herausforderung bei der Umsetzung?

Malin Friese: Dass einer das federführend weiterentwickelt und auf die Beine stellt. Es gibt bei der Stadt keine Planstelle, die das übernehmen kann. Deshalb wird auch der ehrenamtliche Arbeitskreis Jugend und Familie hier mit anpacken und es weiter vorantreiben.

Kinderbetreuungseinrichtungen haben Probleme, Personal zu finden...

Malin Friese: Grundsätzlich hat die Stadt Miesbach pädagogisches Personal, etwa für die Mittagsbetreuung. Inwieweit es hier Ressourcen gibt, ist noch unklar. Es ist wichtig, dass sich die Stadt als attraktiver Arbeitgeber positioniert. Man kann auch Praktikanten miteinbeziehen zur Unterstützung. Wir haben in Miesbach mit dem Beruflichen Schulzentrum, das Erzieher ausbildet, eine mögliche Quelle. Ich kann mir vorstellen, dass die Ferienbetreuung ein interessanter Praktikumsplatz für BSZ-Schüler ist. Allerdings braucht eine qualitative Mittagsbetreuung auch qualifiziertes Personal. Die Ausarbeitung eines Ferienprogramms kostet Zeit und Fachwissen. Das geht nicht einfach nebenher.

Das Gespräch führte Bettina Stuhlweißenburg

