Stadtrat lehnt weniger Rechte ab

Während die Besetzung der Positionen der beiden Stellvertreter des Bürgermeisters für sehr viel Missstimmung in der konstituierenden Sitzung des Miesbacher Stadtrats gesorgt hatte, verlief die Besetzung der Ausschüsse sowie die Vergabe der Referentenposten einmütig.

Anders als bisher wurden die Ausschüsse gestaltet. Bislang umfassten sie acht Sitze plus Bürgermeister. Nun wurden der Finanzausschuss sowie der Stadtentwicklungsausschuss auf zehn plus eins erweitert, andere auf sieben plus eins reduziert. Der Rechnungsprüfungsausschuss bleibt fünf Mitgliedern, wobei Markus Seemüller (FWG) zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Sein Stellvertreter ist Stefan Griesbeck (CSU). Bei der Sitzverteilung einigte man sich darauf, die Berechnung nach Sainte Laguë/Schepers vorzunehmen.

Lesen Sie auch: So kontrovers verlief die Wahl zu den Vize-Bürgermeistern

Inge Jooß (SPD) bedauerte es, dass die Ausschüsse nicht generell auf zehn Sitze ausgebaut wurden. „Mir geht es dabei weniger um eine bessere Abbildung der Mehrheitsverhältnisse“, erklärte sie. „Es geht um Ideen und Anregungen, und da sind sieben Personen etwas dürftig.“ Manfred Burger (Grüne) indes verwies auf den Konsens der Vorgespräche, dass dies für Finanz- und Stadtentwicklungsausschuss geteilt werde, aber nicht für die übrigen. Paul Fertl (SPD) verwies darauf, dass SPD und Grüne im Stadtrat je 17 Prozent repräsentieren, bei Siebener-Ausschüssen aber nur 14 Prozent. Florian Hupfauer (FDP) fand dagegen, dass in der Betriebswirtschaft kleinere Einheiten effektiver seien.

Diskussionsbedarf bei der Geschäftsordnung

Größeren Diskussionsbedarf gab es bei der überarbeiteten Geschäftsordnung. Paul Fertl (SPD) monierte, dass es diesmal dazu keine Vorbesprechung gegeben habe, zumal die SPD sehr wohl Anmerkungen dazu habe. So widerspreche der Passus in Paragraf vier dem Ziel der Transparenz. Neuerdings bräuchte ein Stadtrat die Genehmigung des Bürgermeisters, um einen Inhalt aus der öffentlichen Vorlage an Dritte wie die Presse weiterzugeben. Bislang sei dies problemlos möglich gewesen. „Das ist meines Erachtens auch nicht rechtens“, sagte Fertl. Die Erklärung von Geschäftsleiter Gerhard Führer, man habe die Muster-Geschäftsordnung des Gemeindetags übernommen, kommentierte Fertl so: „Das ist ein Maulkorb.“ Führer wiederum verwies auf den Datenschutz. „So kann ich aber niemanden informieren“, stellte Seemüller fest. Er stellte den Antrag, am bisherigen Vorgehen festzuhalten, der bei einer Gegenstimme angenommen wurde.

„Aushöhlung der Kontrolle“

Ebenso wurde die geplante Einschränkung beim Recht auf Akteneinsicht für die Ratsmitglieder kritisiert. Dies sollte künftig nur per Stadtratsbeschluss möglich sein. Für Fertl stellte dies eine „Aushöhlung der Kontrolle“ dar. Führer verwies erneut auf die Muster-Geschäftsordnung und argumentierte damit, dass man verhindern wolle, dass „24 Stadträte kommen“. So bräuchten die Referenten keinen Beschluss. Worauf Burger fragte: „Wurde das denn ausgenutzt?“ Beim anschließenden Votum wurde einhellig für den alten Passus gestimmt.

Die Entschädigungen für die Stadtratsmitglieder sind dagegen gleich geblieben. So bleiben die Monatspauschale pro Stadtrat bei 25 Euro und das Sitzungsgeld bei 30 Euro. Fraktionsführer und Referenten erhalten zusätzlich 25 Euro pro Monat. Zudem erhält jede Fraktion pro Mitglied 50 Euro. Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) hatte sich mit Blick auf die Corona-Krise vorerst gegen eine Erhöhung ausgesprochen.

Auch die Fraktionen stellten sich neu auf. So übernimmt bei der CSU Erhard Pohl die Rolle des Vorsitzenden vom neuen Dritten Bürgermeister Franz Mayer. Bei den Freien Wählern löst Markus Seemüller Michael Lechner ab. Anders die beiden übrigen Fraktionen: Bei den Grünen bleibt Manfred Burger, bei der SPD Paul Fertl Vorsitzender.

Da Florian Hupfauer als alleiniger Vertreter der FDP keinen Fraktionsstatus hat, wurde ebenfalls einstimmig beschlossen, dass er an den Besprechungen der Fraktionsführer teilnehmen darf. Diese Praxis habe sich bereits seit 2014 bei seinem Vorgänger Claus Fahrer bewährt.

Zwölf Referenten

Anlagen, Bäume, Friedhof: Michael Lechner (FWG). Bad: Erhard Pohl (CSU). Bauhof und Wasser: Florian Hupfauer (FDP). Familien:Malin Friese (Grüne). Gebäude, Energie und Umwelt: Manfred Burger (Grüne). Integration:Inge Jooß (SPD). Jugend: Christian Mittermaier (CSU). Kultur und Tourismus: Verena Assum (CSU). Mobilität: Florian Ruml (FWG). Soziales: Hedwig Schmid (SPD). Sport: Aline Brunner (FWG). Wirtschaft und Gewerbe: Florian Perkmann (SPD).

ddy