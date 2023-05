Miesbach startet in den Badesommer - und streicht einen Öffnungstag pro Woche

Bereit für die ersten Gäste: Im Kiosk des Miesbacher Warmfreibads richtet Wirt Siegi (r.) mit seinem Mitarbeiter Roberto die Terrasse für die neue Badesaison her.

Viel wurde über die vorerst gescheiterte Sanierung des Miesbacher Warmfreibads diskutiert und über seinen technischen Zustand. Der muss sich nun sich in der Praxis beweisen. Am Samstag eröffnet das Freibad seine Badesaison – und das erstmals mit einem Ruhetag. Grund dafür ist aber nicht die alte Technik.

Miesbach – Allen Widrigkeiten zum Trotz, die es bei der geplanten und nun verschobenen Sanierung gab: Das Miesbacher Warmfreibad geht in eine neue Saison – egal, wie alt Pumpe, Heizung und Folie sind. Am Samstag, 27. Mai, wird eröffnet. Für Badreferent Erhard Pohl ist es ein zwiespältiges Gefühl: „Ich bin froh und glücklich, dass wir wieder aufsperren können.“ Aber die Umstände seien bekanntermaßen nicht gerade optimal. „Wir hoffen, dass die Technik durchhält. Bei den 40 bis 45 Jahren, die die Anlage auf dem Buckel hat, kann jeden Tag etwas sein.“

Immerhin: An der Technik liegt es nicht, dass das Freibad heuer erstmals einen Ruhetag einplanen muss. Stand jetzt ist montags regelmäßig geschlossen. Und auch die Öffnungszeit an den übrigen sechs Tagen verringert sich. Statt bislang um 20 Uhr wird jetzt bereits um 19 Uhr geschlossen. Geöffnet wird dagegen wie im Vorjahr um 10 Uhr. Die Saison endet voraussichtlich mit dem Ende der Sommerferien.

Ruhetag, weil Fachpersonal fehlt

Grund für die kürzeren Öffnungszeiten ist das fehlende Fachpersonal. Wie berichtet, braucht das Bad während des Betriebs einen Fachangestellten für Bäderbetrieb – und die sind rar gesät. Laut Pohl hat die Stadt zwar zwei solcher Mitarbeiter, aber für einen Sieben-Tage-Betrieb bräuchte es einen dritten, und der fehlt.

Der Brandbrief, den Bürgermeister Gerhard Braunmiller an Ministerpräsident Markus Söder geschrieben hatte mit der Bitte, diese Voraussetzung zu lockern, erzielte laut Pohl nicht die gewünschte Wirkung: „In der Antwort wird darauf hingewiesen, dass ein Bad ein Risikobetrieb ist. Haftungsrechtlich ist man nur mit dem geforderten Fachpersonal auf der sicheren Seite.“

Problem Haftungsrisiko

Wobei der Badreferent diese Notwendigkeit infrage stellt: „Eigentlich reicht ein erfahrener Rettungsschwimmer mit Sanitäterausbildung.“ Die technischen Kenntnisse aus der Fachausbildung, die auch den Betrieb von Großbädern umfassen, bräuchte man in Miesbach nicht tagtäglich vor Ort zu haben. „Aber dennoch nimmt niemand dieses Haftungsrisiko auf sich.“

Ein Ruhetag sei als Kompromiss aber eine vertretbare Lösung, sagt Pohl. Dafür bleibe man preislich unschlagbar günstig. Die Tageskarte kostet für Erwachsene weiter drei Euro. Kinder zahlen einen Euro.

So öffnen Fischbachau und Bayrischzell

Mit frisch eingebauter Photovoltaik-Anlage und einer Wärmepumpe startet das Alpenfreibad Bayrischzell am Samstag, 27. Mai, ebenfalls in die neue Badesaison. Bis voraussichtlich 7. September hat das Bad täglich von 9 bis 19 Uhr sowie freitags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Die Sanierung des Beckens folgt erst nach Saisonende im Herbst oder Frühjahr. Vollständig beendet ist indes die Sanierung im Warmfreibad Fischbachau, das ebenfalls am Samstag seine Pforten öffnet. Von 9 bis 20 Uhr soll das Bad täglich bis voraussichtlich 10. September geöffnet bleiben. Im Vorjahr war das Warmfreibad noch eine Stunde länger geöffnet.

