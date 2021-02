Miesbach sucht händeringend Baufirmen für überfälligen Schulausbau

Die Stadt Miesbach unternimmt den nächsten Versuch, die Umbauarbeiten an ihrer Grund- und Mittelschule endlich umzusetzen. Der Stadtrat hat Bürgermeister Gerhard Braunmiller ermächtigt, im Rahmen einer Submission die Aufträge an die günstigsten Anbieter zu vergeben.

Miesbach – Die Umbaupläne an Grund- und Mittelschule in Miesbach laufen bislang alles andere als rund – sie stagnieren. Bereits im März 2018 hatte der Stadtrat die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule freigegeben, im Oktober 2018 folgte das Ja zum Ausbau des Dachgeschosses. Ende 2019 mussten die ausgeschriebenen Leistungen dann aber wegen fehlender und überteuerter Angebote aufgehoben werden.

In der Folge wurden die Planungsunterlagen aus dem Jahr 2018 in Zusammenarbeit mit Schulverband, IT-Sicherheitsbeauftragten, Architekt und Fachplanern aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Geplant ist nun, dass die Arbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollen. Im Rahmen von beschränkten und öffentlichen Ausschreibungen wurden Firmen aufgefordert, Angebote abzugeben.

Projekte für drei Millionen Euro Kosten

Aktuell belaufen sich die Kosten für die 15 Gewerke der beiden Projekte kalkuliert auf rund drei Millionen Euro. Der Dachgeschossausbau der Mittelschule schlägt mit 2,1 Millionen Euro zu Buche, für den Brandschutz an der Grundschule kommen 955 000 Euro hinzu. Die Submission ist für Anfang März geplant. Begonnen werden soll mit den Arbeiten bereits Ende März, um die Osterferien nutzen zu können.

Gerade die Kostenentwicklung beim Dachgeschoss der Mittelschule veranlasste Paul Fertl (SPD), kritisch nachzufragen: „Ende 2018 waren es noch 1,395 Millionen Euro – jetzt ist es eine dreiviertel Million mehr.“ Und bei der Grundschule bemängelte er, dass keine Lüftungsanlage vorgesehen sei. „Dabei hat Corona doch gezeigt, wie wichtig eine effektive Lüftung ist.“

Unmut über Kostenerhöhung

Fertls Aufforderung, diese nachträglich einzuplanen, erteilte Jürgen Brückner vom Tiefbauamt jedoch eine Absage: „Wir sind bereits mitten in der Ausschreibung.“ Eine Änderung würde die komplette Planung betreffen. „Wir müssen aber jetzt den Brandschutz bei der Grundschule in den Griff bekommen.“ Inklusive einer neuen Lüftung wäre es ein komplett neuer Planungsauftrag, „und die 955 000 Euro dürften dann auch nicht mehr reichen“. Zudem dürfte allein durch eine neuerliche Verzögerung eine weitere Verteuerung um acht bis zehn Prozent am Baumarkt zu erwarten sein. Den Preissprung beim Dachgeschoss erklärte Brückner mit dem Aufzug – „der war damals noch nicht drin in der Planung“.

Für Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) ist eine Lüftungsanlage nicht von zentraler Bedeutung: „Übers Fenster zu lüften geht auch.“ Den Einwand von Inge Jooß (SPD), dass es Anlagen gebe, die leicht einzubauen seien, wertete Manfred Burger (Grüne) als Argument für einen nachträglichen Einbau: „Der Brandschutz muss jetzt kommen.“ Der Stadtrat gab für Brandschutz und Dachgeschossausbau einstimmig grünes Licht. Der Einwand zur fehlenden Lüftung wurde auf Fertls Hinweis hin ins Protokoll aufgenommen.

ddy