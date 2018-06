Public Viewing im Landkreis Miesbach: Hier gibt‘s die WM live zu sehen

Jetzt geht‘s los: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland startet. Das sind die Public Viewing-Orte im ganzen Landkreis Miesbach von Schliersee über Tegernsee bis Holzkirchen.

Landkreis – Am Sonntag um 17 Uhr startet die deutsche Mannschaft mit ihrem ersten Spiel gegen Mexiko in die Fußball-Weltmeisterschaft. Spätestens dann ist das ganze Land im Fußballfieber. Und weil es viel mehr Spaß macht, mit Freunden und anderen Sportbegeisterten zu jubeln, gibt es auch in diesem Jahr wieder viele Möglichkeiten zum Public Viewing im Landkreis Miesbach. Ein Überblick:

Rottach-Egern

Schon bei den vorigen Welt- und Europameisterschaften hat die Feuerwehr Rottach-Egern Spiele übertragen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Platz für bis zu 500 Fußball-Fans im Feuerwehrhaus in der Valepper Str. 35. Alle Spielemit deutscher Beteiligung werden auf einer etwa drei auf vier Meter großen Leinwand gezeigt. „Wir bemühen uns um besten Ton und bestes Bild“, sagt der Zweite Kommandant Tobias Maurer. Und das bei jedem Wetter. Im Feuerwehrhaus sitzen Fußballbegeisterte bei Regen auf jeden Fall im Trockenen, „bei heißem Wetter sorgen wir mit Wasser für Abkühlung“, erzählt Maurer.

Für das leibliche Wohl gibt es Getränke und Brotzeit. „Teilweise mit einem bestimmten Motto“, sagt der Zweite Kommandant. „Je nach Land.“ Der Reinerlös kommt der Feuerwehr zugute – der Eintritt ist frei.

Tegernsee

Im Bräustüberl gibt‘s alle Deutschlandspiele auf der Leinwand.

Tegernseer Tal

Weitere Lokale, die Public Viewing im Tegernseer Tal anbieten, finden Sie bei der Tegernseer Tal Tourismus.

Miesbach

Ein kostenloses Fußball-Vergnügen gibt es auch beim Technischen Hilfswerk (THW) in Miesbach. Alle Deutschlandspiele und das Endspiel werden am Carl-Feichtner-Ring 17 auf einer 16 Quadratmeter großen Leinwand übertragen. Zum Endspiel der WM 2014 kamen über 500 Fußball-Fans hier zusammen. Die Übertragungen der Europameisterschaft waren dagegen „nicht so gut besucht“, sagt Mitorganisator Mathias Huber. „Aber jetzt probieren wir’s nochmal.“ Rund 15 Ehrenamtliche helfen hier im Hintergrund mit. Die Fußball-Fans werden an der Bar und dem Grill versorgt.

Einem Einsatz stünde übrigens sowohl der Feuerwehr Rottach-Egern als auch dem Miesbacher THW nichts im Wege. Huber: „Alle Autos stehen draußen, wir könnten jederzeit losfahren.“

Außerdem zeigt das Volksfest Miesbach auf der Waitzinger Wiese alle Spiele der deutschen Mannschaft in einem separaten Zelt.

Schliersee

Unter anderem im Schlierseer Bauerntheater werden alle Deutschlandspiele auf großer Leinwand übertragen.

Irschenberg

Beim Dinzler in Irschenberg gibt es alle Spiele auf einer 17 Quadratmeter großen Leinwand.

Weyarn

In der Weyhalla in Weyarn werden alle Deutschlandspiele übertragen.

Polizei ruft zur Rücksichtnahme auf

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd ruft währenddessen zu Toleranz und Rücksichtnahme auf. Auch wenn zwischen dem 14. Juni und 15. Juli die üblichen Ruhezeiten nicht gelten und der Bundesrat eine Ausnahme von der Lärmschutzverordnung erlassen hat, stelle dies keinen Freifahrtschein für übermäßige Lärmbelästigung dar, heißt es in einer Pressemitteilung. Genauso gelten beim Autokorso weiterhin die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Beim Missachten roter Ampeln, Alkohol am Steuer oder auch dem Hinauslehnen aus dem Fenster oder dem Schiebedach werde konsequent eingeschritten.

Weitere Locations im Landkreis

Eine vollständige Übersicht über alle Public-Viewing-Veranstaltungen im Landkreis zu bekommen, ist schwierig. Im gesamten Landkreis laden weitere zahlreiche Lokale und Gaststätten zum Public Viewing ein. Ist Ihre Lieblings-Location nicht dabei? Dann schreiben Sie uns doch eine kurze Mail mit Veranstaltungsort, Plätzen - und welche Spiele übertragen werden.